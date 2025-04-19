我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑洩密媒體 Politico：五角大廈3官員遭開除

全球首個機器人半馬 天工Ultra率先完賽

中拒美牛肉進口 巴西有「強烈意願」想填補市場缺口

中國新聞組／北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
近400家美國屠宰場被中國取消對華出口資格，圖為中國商場販賣的美國牛肉。(新華社)
近400家美國屠宰場被中國取消對華出口資格，圖為中國商場販賣的美國牛肉。(新華社)

在中美兩國關稅戰不斷升級的背景下，美國對華牛肉出口停滯，近400家屠宰場被取消對華出口資格。對此，澳洲牛肉火速補位，巴西則被指聞訊大喜、有意「毛遂自薦」，挑戰成為滿足中國牛肉需求的替代供應國。 

觀察者網報導，在巴西首都巴西利亞舉行的金磚國家農業部長會議上，農業和畜牧業部部長卡洛斯·法瓦羅表示，中國政府決定不再恢復395家美國肉類加工廠的對華出口資格，這為巴西進一步鞏固其作為全球蛋白質供應國的地位創造了「契機」。

法瓦羅強調，巴西無意完全取代美國在中國市場的地位，而是看到了自身發展的空間，「我們有著強烈的意願和能力來填補這個空缺」，因為巴西是世界上農業擴張能力最強的國家之一。

在會上，法瓦羅還證實，來自中國的海關代表將於22日在巴西利亞與巴西當局會面，舉行有關衛生檢疫協議和擴大雙邊貿易議題的技術會議。

法瓦羅指出，巴西希望擴大與中國的貿易往來。鑑於美國近400家工廠尚未恢復資質，中方將需要做出抉擇，而巴西會主動展示自身的優勢。

巴西媒體稱，此次會面被視為巴西總統盧拉5月訪華行程的前期準備，貿易問題預計將成為盧拉此次訪華的核心議題之一。

報導指出，據巴西牛肉出口商協會數據顯示，2024年，巴西是中國進口牛肉的最大供應國，進口量為133萬噸，占中國全年牛肉進口總量的47%。美國貿易數據提供商Global Agritrends稱，去年美國向中國出口了約17萬噸牛肉。

另據阿根廷國家報數據，2024年中國進口的287萬噸牛肉中，218萬噸（占總量的76%）來自南方共同市場與中國有貿易關係的三國——巴西、阿根廷（59.5萬噸）和烏拉圭（24.4萬噸）。

香港南華早報指出，中國交通部與國鐵集團的11名官員正在訪問巴西，討論重大基礎設施項目，包括連接巴西與秘魯錢凱港的鐵路項目。

巴西也將接待中國農業農村部高層人員代表團，雙方將舉行會談。巴西官員透露，會談將重點討論巴西大豆和牛肉等農產品的出口，以及「如何解決美國關稅留下的缺口」。其他擬議話題包括擴大巴西的產量，以及中國對巴西屠宰場的認證等。

近400家美國屠宰場被中國取消對華出口資格，圖為中國商場販賣的美國牛肉。(中新...
近400家美國屠宰場被中國取消對華出口資格，圖為中國商場販賣的美國牛肉。(中新社)

巴西 阿根廷 關稅

上一則

別再卡了…Nvidia：中自製晶片水準等同「特供版」H20

下一則

實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌

延伸閱讀

停買美大豆後 中農業代表團訪巴西商談補「關稅缺口」

停買美大豆後 中農業代表團訪巴西商談補「關稅缺口」
美中交惡 中國轉向巴西採購240萬噸黃豆

美中交惡 中國轉向巴西採購240萬噸黃豆
巴西醫接生時心臟病發 同院醫師兒8次心肺復甦急救無效

巴西醫接生時心臟病發 同院醫師兒8次心肺復甦急救無效
建交130年 日皇款待巴西總統 愛子公主首赴國宴

建交130年 日皇款待巴西總統 愛子公主首赴國宴

熱門新聞

男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
彭博資訊引述知情消息，中國希望在與美貿易談判前，川普政府需先採取一系列行動，展現尊重。(路透)

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

2025-04-16 20:43
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
美國企業主泣訴，賣完這批中國貨就斷貨，無力支付工資、租金、貸款。（取材自每日經濟新聞）

賣完這批中國貨就斷貨 女老闆哭了

2025-04-16 21:57
中國老牌跨境B2B平台「敦煌網」在美暴紅。(取材自官網)

美民眾大量下載 關稅戰帶火這款中國購物App

2025-04-15 21:11

超人氣

更多 >
河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了
不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事

不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事
「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明