中拒美牛肉進口 巴西有「強烈意願」想填補市場缺口

近400家美國屠宰場被中國取消對華出口資格，圖為中國商場販賣的美國牛肉。(新華社)

在中美兩國關稅 戰不斷升級的背景下，美國對華牛肉出口停滯，近400家屠宰場被取消對華出口資格。對此，澳洲牛肉火速補位，巴西 則被指聞訊大喜、有意「毛遂自薦」，挑戰成為滿足中國牛肉需求的替代供應國。

觀察者網報導，在巴西首都巴西利亞舉行的金磚國家農業部長會議上，農業和畜牧業部部長卡洛斯·法瓦羅表示，中國政府決定不再恢復395家美國肉類加工廠的對華出口資格，這為巴西進一步鞏固其作為全球蛋白質供應國的地位創造了「契機」。

法瓦羅強調，巴西無意完全取代美國在中國市場的地位，而是看到了自身發展的空間，「我們有著強烈的意願和能力來填補這個空缺」，因為巴西是世界上農業擴張能力最強的國家之一。

在會上，法瓦羅還證實，來自中國的海關代表將於22日在巴西利亞與巴西當局會面，舉行有關衛生檢疫協議和擴大雙邊貿易議題的技術會議。

法瓦羅指出，巴西希望擴大與中國的貿易往來。鑑於美國近400家工廠尚未恢復資質，中方將需要做出抉擇，而巴西會主動展示自身的優勢。

巴西媒體稱，此次會面被視為巴西總統盧拉5月訪華行程的前期準備，貿易問題預計將成為盧拉此次訪華的核心議題之一。

報導指出，據巴西牛肉出口商協會數據顯示，2024年，巴西是中國進口牛肉的最大供應國，進口量為133萬噸，占中國全年牛肉進口總量的47%。美國貿易數據提供商Global Agritrends稱，去年美國向中國出口了約17萬噸牛肉。

另據阿根廷 國家報數據，2024年中國進口的287萬噸牛肉中，218萬噸（占總量的76%）來自南方共同市場與中國有貿易關係的三國——巴西、阿根廷（59.5萬噸）和烏拉圭（24.4萬噸）。

香港南華早報指出，中國交通部與國鐵集團的11名官員正在訪問巴西，討論重大基礎設施項目，包括連接巴西與秘魯錢凱港的鐵路項目。

巴西也將接待中國農業農村部高層人員代表團，雙方將舉行會談。巴西官員透露，會談將重點討論巴西大豆和牛肉等農產品的出口，以及「如何解決美國關稅留下的缺口」。其他擬議話題包括擴大巴西的產量，以及中國對巴西屠宰場的認證等。