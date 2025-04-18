我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛穿中國製？白宮發言人衣服花邊被曝温州造

加快俄烏停戰 彭博：川普擬承認克里米亞屬於俄國

美收天價港口費 中商務部：將採必要措施維護自身權益

記者黃國樑/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國貿易代表署宣布對中國海事、物流和造船領域301調查最終措施，中方表示強烈不滿。圖為紐瓦克港貨櫃碼頭。(路透)
美國貿易代表署宣布對中國海事、物流和造船領域301調查最終措施，中方表示強烈不滿。圖為紐瓦克港貨櫃碼頭。(路透)

美國貿易代表署17日宣布對中國海事、物流和造船領域301調查的最終措施。中國商務部發言人在18日深夜以答記者問形式回應稱，美方一意孤行，執意發布相關限制措施。中方對此強烈不滿、堅決反對。他表示，美方措施是典型的非市場做法，具有明顯的歧視性色彩，嚴重損害中國企業正當權益，要求美方盡早糾正錯誤做法。中方將密切關注美方有關動向，並將堅決採取必要措施維護自身權益。

美貿易代表署的措施主要包括，6個月後開始對中國船東和營運商的中製船舶，每趟美國航程徵每淨噸50美元費用，接下來3年內的費用是每淨噸年增30美元。

對中製、但非中國營運商的船舶，則按淨噸位或貨櫃數量收費。6個月後的收費方式為每淨噸18美元或每只貨櫃120美元，接下來3年內每淨噸年增5美元或按比例增加貨櫃費用。

商務部發言人說，中方注意到，美東時間4月17日，美國貿易代表辦公室宣布對中國海事、物流和造船領域301調查的最終措施。一年多來，中方針對美方301調查反覆申明立場，並提供中方立場非文件，要求美方以客觀事實為依據，糾正錯誤做法，停止將自身產業發展面臨的問題歸咎於中國。

他稱，在美方不久前舉行的聽證會上，絕大部分各國產業代表對美方措施表示反對，美國內對此也有很大反對聲音。但美方還是一意孤行，執意發布相關限制措施。中方對此強烈不滿、堅決反對。

商務部發言人稱，美方措施充分揭露其單邊主義、保護主義政策本質，是典型的非市場做法，具有明顯的歧視性色彩，嚴重損害中國企業正當權益，嚴重擾亂全球產供鏈穩定，嚴重違反世貿組織規則，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序。

他表示，中方敦促美方尊重事實和多邊經貿規則，遵守市場經濟和公平競爭原則，停止「甩鍋推責」，儘早糾正錯誤做法。中方將密切關注美方有關動向，並將堅決採取必要措施維護自身權益。

商務部

上一則

愛穿中國製？白宮發言人衣服花邊被曝温州造

延伸閱讀

川普將對中國船隻停美港徵收費用 北京批：損人害己

川普將對中國船隻停美港徵收費用 北京批：損人害己
中國製船隻停泊美國港口將收費 川普政府公布費用基準

中國製船隻停泊美國港口將收費 川普政府公布費用基準
彭博：李嘉誠43港口買家 由義大利亞彭帝家族集團主導

彭博：李嘉誠43港口買家 由義大利亞彭帝家族集團主導
北京當局鼓勵外商投資 擬增逾200產業條目

北京當局鼓勵外商投資 擬增逾200產業條目

熱門新聞

男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
彭博資訊引述知情消息，中國希望在與美貿易談判前，川普政府需先採取一系列行動，展現尊重。(路透)

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

2025-04-16 20:43
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
美國企業主泣訴，賣完這批中國貨就斷貨，無力支付工資、租金、貸款。（取材自每日經濟新聞）

賣完這批中國貨就斷貨 女老闆哭了

2025-04-16 21:57
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
中國老牌跨境B2B平台「敦煌網」在美暴紅。(取材自官網)

美民眾大量下載 關稅戰帶火這款中國購物App

2025-04-15 21:11

超人氣

更多 >
「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應

「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應
吳磊高分進北京電影學院 7年紀錄無人能破

吳磊高分進北京電影學院 7年紀錄無人能破
不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事

不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事
河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了
4生肖四月運勢尾聲翻紅 兔邂逅心儀對象、他迎財富豐收期

4生肖四月運勢尾聲翻紅 兔邂逅心儀對象、他迎財富豐收期