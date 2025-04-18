H20晶片遭管制／黃仁勳穿西裝訪中盼續合作 川普回應了

中國國務院副總理何立峰（右）與黃仁勳（左）會晤。（視頻截圖）

Nvidia的H20晶片遭限制向中國出口之際，Nvidia(輝達 ，另譯英偉達）執行長黃仁勳 17日現身北京。這是黃仁勳三個月內再度造訪，他稱中國是重要的市場，希望繼續合作。黃仁勳此次未穿著代表性的黑色皮衣，改以西裝現身，被讚商務禮儀添加幾分東方韻味。黃仁勳此行被視為穩定中國市場，進而緩解中美科技緊張局勢。川普 對黃仁勳此行做出回應了。

Nvidia執行長黃仁勳17日抵達北京訪問。(取材自玉淵譚天)

來源:中國新聞社

央視新聞報導，針對美國政府決定對Nvidia的H20晶片設限，黃仁勳表示，美國政府加強晶片出口管制已對Nvidia業務產生重大影響，作為深耕中國市場30載的企業，Nvidia與中國市場共同成長，中國不僅是全球最具規模的消費市場之一，其蓬勃發展產業生態與領先的軟體實力，更成為他們持續創新的重要動力。Nvidia將繼續不遺餘力優化符合監管要求的產品體系，堅定不移地服務中國市場。

黃仁勳指出，人工智慧正在深刻改變眾多行業的發展格局，但這僅是個開端，無論是醫療健康、金融服務、氣候科技還是製造業，每個行業都將迎來人工智慧引發的顛覆性變革。

中國國務院副總理何立峰17日在北京人民大會堂會見美國Nvidia總裁兼首席執行官黃仁勳。 (新華社)

黃仁勳見何立峰表示，看好中國經濟前景。黃仁勳少見的穿西裝出席。（取材自央視）

副總理何立峰會見黃仁勳時表示，中國市場投資和消費潛力巨大，產業轉型升級加快推進，是新一輪科技革命和產業變革的最佳應用場景，始終是外資企業投資和貿易的沃土。歡迎包括Nvidia在內的更多美資企業深耕中國市場，在中國盡展產業優勢和能力，進而在全球競爭中贏得先機。

黃仁勳亦回應，看好中國經濟前景，願繼續深耕中國市場，為推動美中經貿合作發揮積極作用。

美國商務部近期宣布，已針對Nvidia的H20、超微（AMD）的MI308及其同等晶片，發出新的出口許可要求。因應美國出口管制，Nvidia於當年推出降規版晶片H20，這也是如今Nvidia唯一可合法合規向中國銷售的AI晶片。

鳳凰網科技指出，美國總統川普加徵關稅政策，對Nvidia帶來不小影響。Nvidia近日稱，公司將提列55億美元損失。業內知情人士指，這項出口管制對輝達收入的實際影響可能超過100億美元。

來源：Forbes Breaking News

有記者問川普對於黃仁勳到北京的看法，川普回應：「黃仁勳是一個很棒的人，我們很好，Jensen（黃仁勳）是我的朋友，我完全不擔心他。」