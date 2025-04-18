習近平在柬國發聲：單邊主義、霸權主義不得人心

中國國家主席習近平17日乘專機抵達金邊，對柬埔寨進行國事訪問。西哈莫尼在機場為習近平舉行隆重歡迎儀式。(新華社)

中國國家主席習近平 今年首度出訪選在東南亞 ，17日前往最後一站柬埔寨。習近平先後與柬埔寨國王西哈莫尼、人民黨主席、參議院主席洪森及首相洪瑪奈會談。習近平表示，單邊和霸權主義不得人心，貿易戰 破壞多邊貿易體制，呼籲各國要團結應對。習近平也在柬媒撰文呼籲重拳打擊電信網路詐騙等犯罪活動。

來源：華人風采CN

習近平17日上午搭機自馬來西亞飛抵柬埔寨金邊，柬埔寨國王西哈莫尼率多位高層親自前往機場迎接，規格遠高於九年前的訪問，官媒CGTN記者團指出，這是西哈莫尼登基以來首次親自迎接外國元首。習近平並在「柬華日報」等柬媒發表文章，強調雙方要堅決反對外部勢力干涉內政、挑撥離間、破壞中柬友好，共同維護政治安全。要加強反干涉、反分裂、防範抵禦「顏色革命」交流合作，深化聯演聯訓等合作，重拳打擊電信網路詐騙等犯罪活動，為兩國發展營造安全環境。

此前柬埔寨警方甫於三月底破獲一處電信詐騙據點，逮捕179名台籍嫌犯與7名陸籍嫌犯，並移交給中國大陸。柬埔寨外交部15日發表聲明稱，遣返措施係依柬埔寨現行法律程序及雙邊協議，並指柬國政府堅定奉行「一個中國」政策。

習近平在和洪森會見時強調，雙方要用好新設立的外長防長「二加二」戰略對話機制，強化戰略協作。

他還指出，歷史證明，世界多極化、經濟全球化、文明多樣化的時代潮流不可阻擋，單邊主義和霸權主義不得人心，沒有哪個國家願意退回到封閉的孤島，貿易戰破壞多邊貿易體制，也衝擊世界經濟秩序。各國要團結起來，把國家安全和發展主導權牢牢掌握在自己手中。他重申，中國將保持周邊外交政策的延續性和穩定性，深化同周邊國家友好合作。

洪森則稱，柬方堅定奉行一個中國政策，支持中國在台灣等問題的立場，同時指出，兩國決定構建「新時代全天候命運共同體」，將百尺竿頭更進一步，柬方願與中國「加強戰略安全合作」，擴大雙邊貿易、深入打擊網賭電詐。