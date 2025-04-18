說給美國聽？中與大馬發布聯合聲明 反對肆意加徵關稅

中國國家主席習近平同馬來西亞總理安華在布特拉加亞總理官邸舉行會談。會談後，兩國領導人共同見證中馬雙方交換雙邊合作文本。(新華社)

中國大陸國家主席習近平17日上午結束馬來西亞訪問，中馬兩國發布聯合聲明指，雙方反對肆意加徵關稅 等違反世界貿易組織規則的單邊貿易限制。聲明還稱，馬來西亞重申堅定奉行「一個中國政策」，「不支持任何台獨主張」。

新華社報導，聯合聲明內容聚焦加強戰略協作、深化發展對接、拉緊民心紐帶、維護南中國海和平穩定和開展多邊協作等方面。聲明提到，雙方將攜手推動普惠包容的經濟全球化，促進貿易和投資便利化，反對肆意加徵關稅等違反世界貿易組織規則的單邊貿易限制。雙方承諾維護一個基於規則、非歧視 、開放、公平、包容、平等和透明的、以世貿組織為核心的多邊貿易體制。

針對南海，聲明稱，雙方強調維護南中國海和平、安全與穩定的重要性，同意依照包括「聯合國海洋法公約」在內的國際法，通過友好磋商和談判以和平方式解決爭議。根據聲明，兩國呼籲各方保持克制，避免採取使南中國海局勢複雜化或緊張升級的舉動，並一致認為，非直接相關方的介入可能適得其反。

聲明指，將進一步深化發展戰略對接，圍繞數字經濟、綠色經濟、藍色經濟、旅遊經濟四大重點領域，拓展未來經濟合作，並支持經貿合作區高質量發展，為兩國企業提供更加優越的營商環境。

聯合聲明還提到，雙方堅定支持彼此維護國家主權、安全和領土完整，並支持彼此為促進國家團結、穩定、發展、繁榮所做的努力。

馬來西亞重申兩國領導人於1974年5月31日簽署的聯合公報（建交公報）原則，堅定奉行「一個中國政策」，「承認中華人 民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，支持中國實現國家統一，不支持任何台獨主張。」