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想為中國設計新晶片？ 黃仁勳晤梁文鋒惹外界關注

中國新聞組／北京18日電
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輝達執行長黃仁勳17日抵達北京訪問。（取材自玉淵譚天）
輝達執行長黃仁勳17日抵達北京訪問。（取材自玉淵譚天）

中美關稅戰火升高之際，美國晶片巨頭Nvidia（輝達，另譯英偉達）公司執行長黃仁勳昨訪問北京，據英媒報導，黃仁勳特別見了DeepSeek創始人梁文鋒，討論為中國開發下一代晶片，「以滿足中美雙方客戶需求和監管要求」。這被解讀為Nvidia正計畫為中國市場設計一款新晶片，透露著雙方在晶片與AI合作新動向。若雙方戰略合作，晶片產業的競爭態勢將轉變。

據觀察者網引述英國「金融時報」報導，Nvidia CEO黃仁勳昨訪問北京並會見了生成式人工智能初創公司DeepSeek的創始人梁文鋒，「討論如何為中國設計下一代晶片，以滿足客戶需求以及中美雙方的監管要求」。

對於美國政府對Nvidia對華限制出口的H20晶片，黃仁勳表示，此舉已對美Nvidia業務產生重大影響，但Nvidia仍將不遺餘力優化符合監管要求的產品體系，堅定不移地服務中國市場。

據大公報報導，紐約時報昨引述知情人士透露，美國總統川普考慮採取懲罰措施，阻止DeepSeek購買美國技術。美國相關部門正開展調查，評估Nvidia是否故意向DeepSeek提供開發AI關鍵技術。號

另據科學平台分析指出，黃仁勳和梁文鋒這次聚會的目的可能是商討晶片技術的協作。黃仁勳領導的Nvidia是晶片行業的領軍企業，而Deepseek也有其獨特的技術需求。兩者合作在人工智能等多個領域具有巨大的發展潛力。同時，這也可能是為了進行市場戰略的交流，雙方旨在明確各自在市場中的位置和布局，並對未來科技市場的趨勢進行深入分析。 

分析認為，若雙方成功建立合作關係，晶片產業的競爭態勢將發生轉變，其他晶片製造商將承受更大的挑戰。同時，人工智能的發展將得到加速，更多前沿技術有望問世，推動智能產品的廣泛應用。

黃仁勳和梁文鋒會面消息一經公布，相關股票價格將出現波動。投資者們紛紛留意，看是否有新的商機出現。

黃仁勳 DeepSeek 人工智能

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