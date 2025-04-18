停買美大豆後 中農業代表團訪巴西商談補「關稅缺口」

美中關稅戰升級之際，環球時報指出，中國農業農村部高層人員組成的代表團將赴巴西會談，預計重點討論巴西大豆、牛肉等農產品的出口，圖為湖北武漢一家超市出售的大豆。（路透資料照）

美中關稅 戰升溫之際，中國和巴西 正加強農產品進出口互動。中國進口商近日從巴西採購了至少40艘貨輪、240萬噸大豆，巴西已取代美國成為中國最大的大豆供應國。此外，中國派遣代表團訪問巴西，討論穿越巴西到秘魯錢凱港的「兩洋鐵路」，一旦這一工程實現，將使巴西及其鄰國繞過傳統的大西洋航運路線，大幅縮短運輸時間並降低大豆、牛肉和穀物等農產品出口的物流成本。

港媒南華早報報導，中國交通部與國鐵集團的11名官員正在訪問巴西，討論重大基礎設施項目，包括連接巴西與秘魯錢凱港的鐵路項目。巴西規畫部協調秘書維拉韋德指出，此次會晤是去年11月中國國家主席習近平訪問巴西締結協議的後續發展，當時雙方將巴西與太平洋一體化確立為中巴關係四大戰略支柱之一。

人民網曾報導，兩洋鐵路總長約5000公里，需要新建約3000公里，其餘為既有線路。一旦實現，該走廊將使巴西及其鄰國繞過傳統的大西洋航運路線，大幅縮短運輸時間並降低大豆、牛肉和穀物等農產品出口物流成本。該計畫對於中國承建的秘魯錢凱港之成功也至關重要，將幫助北京減少對巴拿馬運河 的依賴。

另據巴西新聞網站「G1」15日報導，巴西本周將接待由中國農業農村部高層人員代表團，雙方將舉行會談。巴西官員透露，會談將重點討論巴西大豆和牛肉等農產品的出口，以及「如何解決美國關稅留下的缺口」。