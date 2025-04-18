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中資鋼鐵公司被英政府接管 中使館批政客反華言論

記者謝守真／綜合報導
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法媒近期報導，上周末英國政府表示，將從中資敬業集團手中接管英國鋼鐵公司，且英國商業和貿易大臣雷諾茲稱，英國允許鋼鐵業落入中國之手是「天真的」。對此，中駐英使館16日表示，有英國個別政客就英國政府接管英國鋼鐵公司「發表反華言論」荒唐可笑，「反映他們傲慢、無知和扭曲心態」。

法媒先前報導，上述英國鋼鐵公司工廠雇用上千名員工，也是英國最後一間生產原鋼的工廠，為建築業、鐵路等產業生產鋼鐵。敬業集團2020年買下英鋼，表示已投資逾12億英鎊維持運作，但每天仍虧損約70萬英鎊；3月底敬業集團宣布關閉該廠房，但英國國會12日緊急通過法案、阻止該廠關閉，隨後宣布政府將接管該公司，且不排除將其收歸國有。

據中駐英使館公眾號消息，使館發言人16日就上述問題回應指，敬業集團是一家中國民營企業，基於市場原則在英國商業投資、自主經營企業；英鋼在敬業2020年收購前就已多年虧損，2019年進入破產清算階段；敬業接管後對英鋼注入巨額資金，使公司得以維持至今。「如果不是這家中國企業介入，英鋼工人可能早已面臨失業風險。」

該發言人說，中企在英為當地經濟做出貢獻。據不完全統計，在英中企對英經濟貢獻超過1,150億英鎊，創造工作近6萬個。

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