克魯曼看貿易戰：川普輸定了 「孤立中國」不會成功

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

北京為報復美國加徵巨幅關稅 ，已暫停出口對眾多產業和軍工業至關重要的稀土礦和磁鐵，美國與歐盟的貿易談判也無任何進展。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）表示，從這兩項發展觀之，川普 打貿易戰 恐怕是輸定了。另外，彭博引述消息報導，中國針對貿易談判開3條件，要求川普政府約束內閣成員對中國的貶抑性言論，展現更多尊重。

克魯曼指出，從北京最新報復行動看來，中國顯然比川普政府更懂得如何打貿易戰，而川普陣營既不曉得自己在幹什麼，甚至不知道自己想要什麼。

針對華爾街日報（WSJ）標題為「美國打算用關稅談判孤立中國」的報導，克魯曼認為川普關稅計畫背後並無謀略，並舉出四個理由。

一、WSJ報導顯然是財長貝森特放出的風聲，意在「影響」政策，但目前毫無理由相信主導川普政策的是貝森特，而不是川普關稅軍師納瓦羅或商務部長魯特尼克。

二、即使美國談判員設法與其他國家談判，藉此孤立中國，也不太可能成功，因為在片面撕毀貿易協定、關稅大刀瘋狂揮向所有貿易夥伴之後，川普的國際公信力已蕩然無存。

三、就算川普的承諾可信，哪個歐洲政府會願意加入美國對中國發動的貿易戰，而不惜自毀供應鏈，只求免挨川普關稅懲罰？

四、川普政府用錯武器打貿易戰─明明是槍戰，卻提刀上戰場。

克魯曼直言，川普政府打貿易戰的思路仍局限於阻斷中國產品銷往美國及「貿易戰盟國」的市場管道，殊不知此刻真正問題在於：中國能否擾亂美國的供應鏈，藉此扼殺美國的經濟。且中國可用多種方法，減輕對美出口損失的衝擊；但美國要因應中國關鍵材料斷供的衝擊，難度高出甚多。這場由川普掀起的貿易戰，美國可能輸定了。

另一方面，彭博引述知情消息稱，中國希望在與美國重啟貿易談判前，川普政府需先採取一系列行動，包括約束內閣成員對中發表的貶抑性言論，展現更多尊重。

知情人士指出，中方的其他要求還包括：美國需展現立場一致性，願意針對制裁與台灣問題進行實質討論，並指派一名具川普授權的具體談判代表，以便雙方為川普與中國國家主席習近平會面簽署協議做準備。

消息人士指出，中方理解川普可能希望親自領導協商，若真如此，中方會視為川普對磋商的重視。但北京認為，最有效率的方式，是由雙方元首親自授權的官員主導談判，以確保後續能順利促成一場具有實質成果的領袖峰會。 彭博資訊引述知情消息，中國希望在與美貿易談判前，川普政府需先採取一系列行動，展現尊重。(路透)

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