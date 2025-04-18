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三亞博後村開民宿引外資 村委會主任：靈感來自台灣

特派記者黃雅慧／海南報導
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海南三亞市博後村靠近世界知名度的旅遊度假區亞龍灣，圖為博後村街景。（特派記者黃雅慧／攝影）
海南三亞市博後村靠近世界知名度的旅遊度假區亞龍灣，圖為博後村街景。（特派記者黃雅慧／攝影）

隨著海南自貿港封關在即，海南省全員準備中，以引進他省市資金經營民宿提振村經濟的海南三亞市博後村黨總支書記、村委會主任蘇少洪表示，因為2014年一趟台灣行，給他靈感決定回鄉發展民宿，同時引進外地資金與經營者，來撬動村民的能動性。

蘇少洪說，會在博後村推美麗鄉村是為了提高村民收入，當時村裡是鹽鹼地，也是靠天吃飯，種的不夠自足。2009年引進玫瑰谷公司，讓他們租2000畝的耕地種植玫瑰並發展一二三級產業，隨著營收增加，租金也從每畝人民幣2500元，到現在租金已再增加人民幣800元。

除了玫瑰谷帶來租金收入，蘇少洪也推動村裡發展民宿業。

蘇少洪回憶，當年跟省裡一起到台灣，去了阿里山且住在山上，山裡風景很美，他們住的民宿屬無人管理，住完後掃碼離開，他認為這樣的服務很好， 經營民宿就是從那時開始發想，因當時壓力很大，不到5公里就有五星級酒店，於是思考能讓這些遊客在入住酒店前能到博後村待一晚。

蘇少洪說，本來村裡有6個年輕人在做，但如同普通賓館，做不出網紅打卡點效果，所以引進外部資金與業者，一起找出村裡面的特色，吸引旅客也帶動村裡年輕人經營民宿。他說，現在村裡有74個民宿，由村裡協會來統籌管理。

他稱，想從這些小方面來帶動、鼓勵村民，不要像過去無憂無慮的生活，村靠近世界知名度的旅遊度假區亞龍灣，村要能匹配，不管是基礎設施、環境、人品與鄉風也要匹配。

博後村也為海南自貿港封關逐步對外開放做準備，包括如何跟世界各地遊客接軌，例如訓練服務員、小孩能說簡單英文。

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