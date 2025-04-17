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習近平與柬首相會談：反對一切單邊霸凌行徑 堅決抵制陣營對抗

記者黃國樑/即時報導
4月17日晚，中國國家主席習近平同柬埔寨首相洪瑪奈在金邊和平大樓舉行會談。 (新華社)
4月17日晚，中國國家主席習近平同柬埔寨首相洪瑪奈在金邊和平大樓舉行會談。 (新華社)

據新華社報導，中國國家主席習近平17日晚間與柬埔寨首相洪瑪奈在金邊和平大廈舉行會談。兩國領導人一致同意攜手建構新時代全天候中柬命運共同體，宣布2025年為「中柬旅遊年」。習近平指出，中柬兩國作為全球南方重要力量，要堅守和平、團結、合作的共同價值追求，反對一切單邊霸凌行徑，實踐真正的多邊主義。堅決抵制集團對立和陣營對抗。

洪瑪奈則表示，在單邊主義引發世界局勢動盪、多邊貿易體系受到衝擊的情況下，中國發揮了領導作用，為世界提供了寶貴的穩定性。柬方願同中方加強協調與配合，維持雙方共同利益。

習近平指出，中柬鐵桿友誼擁有深厚歷史累積、強大政治基礎、強大內生動力。無論國際風雲如何變化，兩國始終走在建構人類命運共同體前列。目前，世界百年變局加速演進，深化中柬命運共同體建設完全符合兩國人民根本利益。中國將一如既往支持柬埔寨走符合本國國情的發展道路，支持柬埔寨政府順利施政，並支持柬方在國際和區域事務中發揮更加重要作用。

他說，雙方要以建構新時代全天候中柬命運共同體為新起點，乘勢而上，繼續落實好新版中柬命運共同體行動計劃，加強團結合作，加快落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，深化更高水平政治互信。

習近平強調，要用好中柬政府間協調委員會機制，辦好兩國外長、防長「2+2」戰略對話，加強黨際、立法機構等管道交往，攜手應對風險挑戰，維護雙方共同利益。中方願同柬方共享機會、共謀發展。雙方要大力推動高品質共建「一帶一路」合作。中國鼓勵更多中國企業赴柬投資，並向柬埔寨開放超大規模市場，進口更多柬埔寨優質農產品。

他並表示，雙方要採取更有力、更有效措施堅決打擊網賭電詐，維護社會穩定和區域國家正常交往秩序。

習近平指出，中柬兩國作為全球南方重要力量，要堅守和平、團結、合作的共同價值追求，反對一切單邊霸凌行徑，實踐真正的多邊主義。堅決抵制集團對立和陣營對抗，加強在東協、瀾湄合作等框架內協調合作，共同維護本地區來之不易的和平發展局面，為推動建構人類命運共同體貢獻力量。

洪瑪奈表示，中國是柬埔寨最可靠、最信賴的朋友。感謝中方大力支持柬埔寨經濟發展和維護獨立自主。柬方堅定奉行一個中國政策，支持中國維護主權和領土完整。柬埔寨堅定對華友好，願與中方保持高層交往，加強戰略安全合作，深化鐵桿友誼。

他表示，中國是柬埔寨最大的貿易夥伴和第一大投資來源國，柬方願同中方加強經貿、投資、產業鏈供應鏈、農業、基礎建設等領域合作，共同打擊網賭電詐；加強教育、文化等人文領域交流，辦好「柬中旅遊年」。

洪瑪奈說，柬方高度讚賞中國在國際和區域事務中發揮的積極作用，支持習近平主席提出的建構人類命運共同體理念、三大全球倡議和共建「一帶一路」合作。在單邊主義引發世界局勢動盪、多邊貿易體系受到衝擊的情況下，中國發揮了領導作用，為世界提供了寶貴的穩定性。柬方願同中方加強協調與配合，維持雙方共同利益。

會談後，兩國領導人共同見證中柬雙方交換30多份雙邊合作文本，涵蓋產供鏈合作、人工智慧、發展援助、海關檢驗檢疫、衛生、新聞等領域。雙方並發表《中華人民共和國和柬埔寨王國關於建構新時代全天候中柬命運共同體、落實三大全球倡議的聯合聲明》。

4月17日晚，中國國家主席習近平同柬埔寨首相洪瑪奈在金邊和平大樓舉行會談。 ...
4月17日晚，中國國家主席習近平同柬埔寨首相洪瑪奈在金邊和平大樓舉行會談。 (新華社)

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