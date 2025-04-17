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川普稱哈佛是個「笑話」不滿足要求 將喪失國際生招收權

牛彈琴：美對中最高徵245%關稅…國際笑話、文字遊戲

記者潘維庭／綜合報導
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白宮網站當地時間15日發布的一份針對232條款的相關事實清單（fact sheet）中提到，「中國現在面臨著對進口到美國的產品徵收最高可達245%的關稅」，但中國多位專家表示，該245%不是新的徵稅數字。（美聯社）
白宮網站當地時間15日發布的一份針對232條款的相關事實清單（fact sheet）中提到，「中國現在面臨著對進口到美國的產品徵收最高可達245%的關稅」，但中國多位專家表示，該245%不是新的徵稅數字。（美聯社）

美中貿易戰持續升溫，白宮15日最新聲明稱，由於中國持續實施報復性措施，輸美商品現在面臨最高達245%的關稅。中國官媒新華社旗下的公眾號「牛彈琴」16日發文稱，「美國加徵245%？仔細看了下，是國際笑話，大家別當真，就是一個文字遊戲。」

「牛彈琴」指，白宮網站陳述川普最新關稅政策，表示在「解放日」（4月2日），川普對所有國家徵收10%的關稅，超過75個國家已經主動聯繫，討論新的貿易協議，「因為中國不屈服，對中國商品最高徵收245%的進口關稅。」

「牛彈琴」稱，結果所謂的245%，是指145%加原有的個別商品關稅，但個別項目本來就有100%，「所以說最高245%，只是用個別項目的最高來喊，其實沒啥變化，感覺就是美國人玩弄的文字遊戲」，「要說有變化，就是文字遊戲。」

該文提到，中方前幾天反制時曾表示，即便美方繼續加徵再高關稅，已經沒有經濟意義，「而且還將淪為世界經濟史上的笑話。在目前關稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性。如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會。」

牛彈琴表示，「不管145%還是更多，都已經是世界經濟史上的笑話」，「前面加徵，後面暫停，有些還豁免，這開的是什麼國際玩笑？」

關稅 白宮 川普

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