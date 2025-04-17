中在關稅戰人事備戰 李成鋼任貿易談判代表

中國人社部16日任命前駐世貿組織代表李成鋼，為新任貿易談判代表（正部長級）兼副部長。（取材自中國國新辦）

值中美貿易戰 愈演愈烈之際，中國官方發布由常駐世界貿易組織代表李成鋼接替王受文，擔任正部長級的中國商務部 國際貿易談判代表，同時兼任商務部副部長。這代表李成鋼將接下和各國貿易談判的重任。

中國人力資源和社會保障部官網昨日發布大陸國務院任免國家工作人員訊息，顯示李成鋼重返商務部，被任命為商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長；王受文則被免去商務部國際貿易談判代表、副部長職務。

有豐富多邊貿易談判經驗的李成鋼履新，早已有跡可循，3月31日已以「商務部領導」身分出席中國發改委召開的企業家座談會。

公開資料顯示，今年58歲的李成鋼長期在中國商務部任職，官至商務部部長助理，2021年2月被任命為中國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表，此次履新，取代59歲的王受文擔任貿易談判代表。

對於這次的人事調動，中國官方並沒有向外說明理由。而路透昨日援引北京外商界的一位匿名消息人士稱，王受文被認為是一位強硬的談判者，在先前的會談中曾與美國官員發生衝突。該消息人士形容，「他就像一隻鬥牛犬，非常凶猛」。

另據彭博資訊報導，中國對與美國協商持開放態度，但前提是川普 展現尊重，並且任命談判負責人。

彭博資訊引述知情人士說法報導，中國希望川普政府採取的行動，包括約束內閣官員發表輕蔑言論和提高美國內部立場一致性，以及願意解決中國對美國制裁和台灣的關切。北京當局據傳也希望美國任命獲得川普支持的談判負責人，這個人還要能協助準備川普及中國國家主席習近平會面時能簽署的協議。

彭博資訊最新披露的內幕，與中國財政部前副部長朱光耀說法相呼應。朱光耀日前在新加坡受訪時表示，美中談判必須以尊重為前提。受中國據傳願意在特定前提下與美國談判影響，離岸人民幣對美元16日盤中走揚，最高升至人民幣7.2957元兌1美元，升幅約0.45%。

美國副總統范斯（JD Vance）日前脫口說出「中國鄉巴佬」一詞，引發北京當局極度不滿。中國外交部發言人林劍上周表示，范斯的言論「既無知又無禮」，罕見直接譴責美國高階政治領袖。

針對美中是否會展開協商，彭博經濟學家認為，美中談判面臨三大阻礙，即雙方都不想先退讓、不清楚會不會被獅子大開口及嚴重缺乏互信。至於貿易以外議題方面，紐約時報分析指出，川普決定全心專注於贏得貿易戰，可能扼殺美中就台海、芬太尼和TikTok等議題啟動協商的可能性，至少一年以內難以展開對談。