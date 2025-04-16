我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10歲女孩大學畢業、直攻史丹福 成長方式顛覆想像

生下至少14孩 馬斯克為何積極繁衍「軍團」？

英政府接管中資英鋼？中使館：與其汙衊中國不如去批美關稅

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國政府於上周末指，將從中資敬業集團手中接管英國鋼鐵公司（British Steel）。(路透資料照)
英國政府於上周末指，將從中資敬業集團手中接管英國鋼鐵公司（British Steel）。(路透資料照)

法新社近期報導，上周末英國政府表示，將從陸資敬業集團（Jingye Group）手中接管英國鋼鐵公司（British Steel），且英國商業和貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）稱，英國允許鋼鐵業落入中國之手是「天真的」。對此，陸駐英使館16日表示，有英國個別政客就英國政府接管英國鋼鐵公司「發表反華言論」荒唐可笑，「反映他們傲慢、無知和扭曲心態」。

據陸駐英使館公眾號消息，使館發言人16日就上述問題回應，關於英鋼問題的幾個基本事實，包含敬業集團是一家中國民營企業，基於市場原則在英國商業投資、自主經營企業；此外，眾所周知，英鋼在敬業2020年收購前就已多年虧損，2019年進入破產清算階段；敬業接管後對英鋼注入巨額資金，使公司得以維持至今。「如果不是這家中國企業介入，英鋼工人可能早已面臨失業風險。」

該發言人又稱，據了解，據英政府「淨零排放」策略，以鐵礦石煉鋼的鋼企須於2035年實現「淨零排放」，為此，包括英鋼在內的英國鋼鐵企業均與英政府洽談，尋找脫碳轉型路徑。其中，威爾斯塔爾博特港鋼鐵廠於2024年7月關閉該廠高爐，此次英鋼計畫關停高爐、建造電弧爐，係正常決策，就轉型投資與英政府進行談判，也是可以理解的。

該發言人表示，陸企在英合法經營、穩定發展，為當地經濟做出積極貢獻。據不完全統計，在英陸企對英經濟貢獻超過1150億英鎊，創造工作近6萬個，「在當前美國對包括英國在內的各國揮舞關稅大棒，大搞單邊主義保護主義貿易霸凌的形勢下，英國那些政客不去抨擊美國，而是一味誣衊抹黑中國政府和中國企業，他們到底意欲何為？」

該發言人強調，任何把商業議題政治化、進行惡意炒作的言行，都會損害陸企對英投資信心，損害中英經貿合作。「希望英國政府繼續與敬業協商談判，積極尋找各方都能接受的解決方案。我們將繼續關注事態發展。」

法新社先前報導，上述英國鋼鐵公司工廠，位於英格蘭北部斯康紹普（Scunthorpe），雇用上千名員工，也是英國最後一間生產原鋼的工廠，為建築業、鐵路等產業生產鋼鐵。敬業集團2020年買下英鋼，表示已投資逾12億英鎊(約15.8億美元)維持運作，但每天仍虧損約70萬英鎊(約92萬美元)；3月底敬業集團宣布關閉該廠房，但英國國會12日緊急通過法案、阻止該廠關閉，隨後宣布政府將接管該公司，且不排除將其收歸國有。

關稅

上一則

習近平訪柬前投書柬媒 倡兩國合作「重拳打擊電信詐騙」

延伸閱讀

關稅與政策逆風 麥曉彤與Jilly Bing娃娃的新挑戰

關稅與政策逆風 麥曉彤與Jilly Bing娃娃的新挑戰
跟查理國王1年沒說話？傳哈利王子被爸爸「已讀不回」

跟查理國王1年沒說話？傳哈利王子被爸爸「已讀不回」
中國貨進美國要繳多少稅？紐時解析：最低0%、最高達245%

中國貨進美國要繳多少稅？紐時解析：最低0%、最高達245%
對關稅不敢怒也不敢言 共和黨議員望最高法院解圍？

對關稅不敢怒也不敢言 共和黨議員望最高法院解圍？

熱門新聞

男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
唐男懷疑女兒和兒子都不是自己親生的。（視頻截圖）

湘男疑女兒非親生想驗DNA 妻回「90%是你的」 結局很意外

2025-04-10 10:30
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
中國老牌跨境B2B平台「敦煌網」在美暴紅。(取材自官網)

美民眾大量下載 關稅戰帶火這款中國購物App

2025-04-15 21:11
亞馬遜執行長傑西接受CNBC採訪。（取材自觀察者網/節目截圖）

亞馬遜慌了 CEO：7成貨源來自中國 分析：大量賣家或倒

2025-04-12 02:27

超人氣

更多 >
不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅 最高245%

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅 最高245%
消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚
哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普

哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普
Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元

Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元
川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說