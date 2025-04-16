英政府接管中資英鋼？中使館：與其汙衊中國不如去批美關稅

英國政府於上周末指，將從中資敬業集團手中接管英國鋼鐵公司（British Steel）。(路透資料照)

法新社近期報導，上周末英國政府表示，將從陸資敬業集團（Jingye Group）手中接管英國鋼鐵公司（British Steel），且英國商業和貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）稱，英國允許鋼鐵業落入中國之手是「天真的」。對此，陸駐英使館16日表示，有英國個別政客就英國政府接管英國鋼鐵公司「發表反華言論」荒唐可笑，「反映他們傲慢、無知和扭曲心態」。

據陸駐英使館公眾號消息，使館發言人16日就上述問題回應，關於英鋼問題的幾個基本事實，包含敬業集團是一家中國民營企業，基於市場原則在英國商業投資、自主經營企業；此外，眾所周知，英鋼在敬業2020年收購前就已多年虧損，2019年進入破產清算階段；敬業接管後對英鋼注入巨額資金，使公司得以維持至今。「如果不是這家中國企業介入，英鋼工人可能早已面臨失業風險。」

該發言人又稱，據了解，據英政府「淨零排放」策略，以鐵礦石煉鋼的鋼企須於2035年實現「淨零排放」，為此，包括英鋼在內的英國鋼鐵企業均與英政府洽談，尋找脫碳轉型路徑。其中，威爾斯塔爾博特港鋼鐵廠於2024年7月關閉該廠高爐，此次英鋼計畫關停高爐、建造電弧爐，係正常決策，就轉型投資與英政府進行談判，也是可以理解的。

該發言人表示，陸企在英合法經營、穩定發展，為當地經濟做出積極貢獻。據不完全統計，在英陸企對英經濟貢獻超過1150億英鎊，創造工作近6萬個，「在當前美國對包括英國在內的各國揮舞關稅 大棒，大搞單邊主義保護主義貿易霸凌的形勢下，英國那些政客不去抨擊美國，而是一味誣衊抹黑中國政府和中國企業，他們到底意欲何為？」

該發言人強調，任何把商業議題政治化、進行惡意炒作的言行，都會損害陸企對英投資信心，損害中英經貿合作。「希望英國政府繼續與敬業協商談判，積極尋找各方都能接受的解決方案。我們將繼續關注事態發展。」

法新社先前報導，上述英國鋼鐵公司工廠，位於英格蘭北部斯康紹普（Scunthorpe），雇用上千名員工，也是英國最後一間生產原鋼的工廠，為建築業、鐵路等產業生產鋼鐵。敬業集團2020年買下英鋼，表示已投資逾12億英鎊(約15.8億美元)維持運作，但每天仍虧損約70萬英鎊(約92萬美元)；3月底敬業集團宣布關閉該廠房，但英國國會12日緊急通過法案、阻止該廠關閉，隨後宣布政府將接管該公司，且不排除將其收歸國有。