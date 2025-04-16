川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

彭博資訊引述知情消息，中國希望在與美貿易談判前，川普政府需先採取一系列行動，展現尊重。(路透)

彭博資訊引述知情消息報導，中國希望在與美國重啟貿易談判前，川普 政府需先採取一系列行動，包括約束內閣成員對中發表的貶抑性言論，展現更多尊重。

知情人士指出，中方的其他要求還包括：美國需展現立場一致性，願意針對制裁與台灣問題進行實質討論，並指派一名具川普授權的具體談判代表，以便雙方為川普與中國國家主席習近平 會面簽署協議做準備。

全球經濟與金融市場的未來，在很大程度上取決於中美是否能避免一場持久性的貿易戰。川普上任以來已對中國大部分商品加徵145%關稅 ，導致北京強硬反制，雙方貿易量面臨腰斬風險。

報導指出，中方認為談判的前提是「尊重」。雖然川普在公開談話中對習近平語氣較為溫和，但其政府中有些高層仍頻頻發表對中強硬言論，使北京對美方立場感到困惑。

舉例來說 ，美國副總統范斯近期以鄉巴佬一詞形容中國人，中國外交部罕見公開批評其言論「無知又無禮」。

此外，中國希望美方正視北京對國安議題（尤其是台灣問題）的擔憂。中國並未打算對台採取挑釁行動，但若遭到刺激，將不得不回應。針對美方近日擴大對中科技禁令，如禁止輝達在中國銷售先進晶片，中方視之為對中國崛起的打壓行徑。

雖然中美雙方皆表示對談判持開放態度，但目前仍不清楚如何才能促成突破性的進展。川普希望盡快與習近平通話展開協商，但北京方面則希望，任何領導人層級的會談都必須有明確成果，才值得進行。

消息人士指出，中方理解川普可能希望親自領導協商，若真如此，中方會視為川普對磋商的重視。但北京認為，最有效率的方式，是由雙方元首親自授權的官員主導談判，以確保後續能順利促成一場具有實質成果的領袖峰會。

白宮日前釋出的資料顯示，對中國商品的基準關稅維持在145%，但部分商品加上川普第二任期前加徵的關稅，最高累計至245%。中國商務部對此回應，若美方持續傷害中方利益，「中方將奮戰到底」。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國經濟專家甘思德（Scott Kennedy）表示，目前雙方「正逐步靠近談判桌」，雙方都在試圖塑造議題與主導談判程序，但也都想讓對方先邁出一步。