美學者曝中國「3招抗美」：拉攏盟友 打擊美痛點

白宮前官員、布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任何瑞恩訪問中國10天後推文表示，中國因應貿易戰 計畫包括避免遭孤立及拉高美國消費者痛苦值，北京認為比美國更具韌性，能扛住貿易戰壓力。美國華府 智庫戰略暨國際研究中心資深顧問甘迺迪指出，中國希望擴大經濟刺激，正與所有國家談判。

美國對中國商品課145%關稅 ，中國回敬125%關稅。中央社報導，何瑞恩12日於社群媒體發文表示，北京因應美中貿易戰的計畫圍繞三個核心要點，分別是保持冷靜堅定、避免被孤立及打擊美國痛處，北京並認為貿易戰短期內不會有解方。

何瑞恩說，北京讓民眾適應經濟動盪並將民怨導向美國，強調堅決抵制外來欺凌的歷史以喚起民族主義，同時努力與亞洲、歐盟及開發中國家尋求共同立場抵禦美方壓力。另外，中國也打擊美國痛處，限制對美出口關鍵物資，對美經濟施壓並提高美國消費者痛苦，同時降低對美依賴。

何瑞恩指出，中國領導人認為貿易戰是美國壓制中國崛起的大規模戰略一環，北京現在讓步只會引來美國更多壓力，因此把此刻視為戰略挑戰而非經濟危機，北京認為其政治體系比美國政府更具凝聚力、韌性及紀律，能扛住貿易戰壓力，釋出訊號表明將堅持下去並等待川普政策轉向，但「我不認為任何一方會在短期內讓步」。

甘迺迪出席華府智庫布魯金斯學會「全球對美國重置國際貿易的反應」線上座談時表示，他近期訪華聽到中方重提中歐全面投資協定，甚至對跨太平洋夥伴全面進步協定表現出興趣，也做好與美談判準備並正等待時機，中方評估中美再度交手傷害可能在GDP 0.5至2％間。

甘迺迪指出，美國目前約占中國14％的出口額，所以直接衝擊相較於過去而言並不大；至於衝擊有沒有可能擴大？甘迺迪認為，取決於兩個面向，一是世界是否會響應美國對中國的經濟限制，二是中國是否能在失去對美市場後，振興國內市場的消費和投資。