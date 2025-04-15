習近平抵吉隆坡國事訪問 馬來西亞元首隆重儀式歡迎

中國國家主席習近平15日晚乘專機抵達吉隆坡，應馬來西亞最高元首易卜拉欣邀請，對馬來西亞進行國事訪問。專機抵達吉隆坡國際機場時，馬來西亞總理安瓦爾，外交部部長穆罕默德，陪同部長、交通部部長陸兆福等高級官員熱情迎接。（新華社）

中國國家主席習近平 15日晚乘專機抵達吉隆坡，應馬來西亞最高元首易卜拉欣邀請，對馬來西亞進行國事訪問。16日上午，馬來西亞最高元首易卜拉欣在吉隆坡為習近平主席舉行隆重歡迎儀式。

15日晚專機抵達吉隆坡國際機場時，馬來西亞總理安瓦爾，外交部部長穆罕默德，陪同部長、交通部部長陸兆福等高級官員熱情迎接。馬來西亞兒童向習近平獻花，馬來西亞青少年表演富有當地特色的舞蹈，揮舞中馬兩國國旗，熱烈歡迎習近平到訪。

習近平發表書面講話，代表中國政府和中國人民，向馬來西亞政府和馬來西亞人民致以誠摯問候和良好祝願。

習近平指出，中馬是隔海相望的友好鄰邦，傳統友誼綿延千年。建交半個多世紀以來，兩國堅持相互尊重、平等相待、合作共贏，樹立了國與國關係的典範。2023年雙方就共建中馬命運共同體達成重要共識，去年兩國隆重慶祝建交50周年。作為重要發展中國家和全球南方成員，中馬深化高水平戰略合作符合兩國共同利益，有利於地區乃至世界和平、穩定、繁榮。我期待以這次訪問為契機，進一步深化兩國傳統友誼，增進雙方政治互信，推進現代化建設合作，共促文明交流互鑒，推動中馬命運共同體建設不斷邁上新台階，開啟中馬關係新的「黃金50年」。

蔡奇、王毅 、王小洪等陪同人員同機抵達。

中國駐馬來西亞大使歐陽玉靖也到機場迎接。

習近平乘車從機場赴下榻飯店途中，當地中資企業人員、留學生在道路兩旁揮舞中馬兩國國旗，高舉「熱烈歡迎習近平主席訪問馬來西亞」、「中馬友誼萬歲」等紅色橫幅，華僑華人 表演喜慶熱烈的舞獅，歡迎習近平到訪。