環境感知、運動控制...中國批准人形機器人「國家標準」

中國人形機器人技術要求系列國家標準正式獲批立項，涉及環境感知、決策規劃、運動控制、作業操作等多項技術要求。圖為優必選Walker S系列人形機器人在智慧工廠工作。(中新社)

北京經濟技術開發區（北京亦莊）發布，中國「人形機器人 技術要求系列國家標準」正式獲批立項。這是中國首批人形機器人領域國家標準，涉及環境感知、決策規劃、運動控制、作業操作等多項技術要求。

「IT之家」15日報導，人形機器人產業當前正處於快速發展期，標準化建設成為推動產業發展的重要動力。北京經濟技術開發區企業深度參與標準建設，北京人形機器人創新中心，以及在北京亦莊落地人形機器人總部的優必選，都是該系列國標（國家標準）的共同發起者。

其中，北京人形機器人創新中心，是人形機器人技術要求系列國家標準的主要貢獻方，帶頭編寫運動控制技術要求，聯合帶頭作業操作技術要求、決策規劃技術要求和環境感知技術要求。

報導提到，北京人形機器人先前還帶頭制定「人形機器人智慧化分級技術要求」、「人工智慧 具身智慧數據採集規範」等多項行業標準，參與編制並發布「人形機器人標準化白皮書」。截至目前，北京人形機器人已打造「天工」和「慧思開物」兩大平台。

另外，在該系列國家標準中，優必選主導制定作業操作技術要求，針對靈巧操作、腿部移動作業、雙臂操作、長序列執行、多機協同、操作避障、續航等作業操作技術要求進行規範。

同時，優必選還深度參與行業標準的制定，目前已經主導及參與了近40項國家及行業標準。在技術研發方面，優必選亦展現創新實力，截至2024年12月，優必選共持有2,680項授權專利，其中海外專利484項，發明專利占比 57.87%，人形機器人有效專利數量全球第一。