北京觀察／中國大豆採購閃電戰告捷 震動全球

中企搶購40船巴西大豆的消息，讓美國豆農慌了。圖為湖北武漢一家超市出售的大豆。（路透資料照片）

中美關稅 之戰的戰中之戰，是上周突現的「大豆採購閃電戰」，由之還引出了「大豆外交」之說。大戰要打成持久戰，大豆對中國中國重要，仍只是「糧食安全」之一角，從中共高層到主管的農業部門，正為之心憂。

所謂「大豆採購閃電戰」，說的是中國中國進口商在三天內狂掃巴西 大豆，這批大豆要用40條船來裝，總量約為240萬公噸。這採購總量的巨大、下單之急速，對全球市場都有震動。將這一採購行動稱為「戰」，是有中美關稅戰背景，有對美國農民和政府的震動。

閃電採購引出「大豆外交」之說，一是因這採購，令巴西對中國大豆出口量較去年同期急增32%，而巴西大豆已占中國中國年大豆採購總量的68%；又因中國是美國大豆重要買家，本是中美貿易戰中的一個武器，今次採購，令中國對美農產品進口依賴度降至十年的最低點，美國大豆由六成依賴，變成可替代的兩成占有量。

中國在中美關稅戰的關鍵時刻發動「大豆採購閃電戰」，除是打關稅戰中的一張牌，還有實際意義，是買大豆拿來榨豆油，然後用豆粕作飼料，就有更多的肉吃。有油有肉，日子才可以過下去。

川普發動第一輪貿易戰後，中國持續進行多方「補鏈」行動，其中一項是展開了全球農業供應鏈 的重建，大豆供應鏈是其中一環，中國與巴西的種大豆賣大豆，中間有好多故事可講，這才有一口氣買40船大豆的故事，中國專家稱為「油瓶子安全」戰略，還說這回算貿易戰首戰告捷。

「油瓶子」只是14億中國人生活所需之一，後面還有「糧袋子」即中國人天天要吃米吃麵。有油炒菜、有肉可燉，還要吃飽飯，所以中國的「糧食安全」，是更長的生產和供應鏈條，所以中國的農業部門和決策部門還有更多事要忙。

先看中國農業農村部在忙甚麼。上任部長唐仁健被抓，現任部長韓俊上任後特別勤力，上周跑到經濟大省山東調研，題目是農業科技創新推廣應用、推進鄉村全面振興等工作。

山東是中國經濟又工又農的經濟大省，韓俊跑到山東，第一站就是去山東省農業科學院，了解小麥、玉米、大豆等作物育種進展和成果推廣情況，說當前中國農業科技創新整體邁進了世界第一方陣，但對照建設農業強國的戰略目標還有差距，要求山東發揮農業科技強省作用，實現高水平農業科技自立自強。

韓俊在去山東之前，先在農業農村部的部屬單位調研，包括了到耕地質量監測保護中心，通過耕地質量大數據平臺查看耕地質量監測情況，強調耕地保護嚴守紅線。又到全國畜牧總站，透過畜牧業綜合信息平臺了解生豬產能調控、奶牛肉牛產業發展等，強調要著眼保障重要農產品穩定安全供給，持續做好畜牧業生產監測分析。

大豆採購戰和中國農業農村部新動作之外，在今次中美關稅戰背景下，中共領導層表現出更強烈的「糧食安全」擔憂，為此中國國務院新發了份文件，題為《加快建設農業強國規畫（2024-2035年）》，被稱為重磅文件提出的重點要求，是「全方位夯實糧食安全根基，把中國人的飯碗端得更牢更穩」。

在中美關稅戰、中美大脫鉤背景下，這文件把保障糧食和重要農產品穩定安全供給定為頭等大事，要求落實藏糧於地、藏糧於技戰略，築牢建設農業強國的物質基礎。

中國從美國進口的商品中，穀物是重要一項，去年中國進口的穀物的對美依賴度19.6%，由大豆採購戰看來，這依賴度勢必會大降。