習近平訪問越南 美學者：中國盼擴大貿易夥伴

中國國家主席習近平（左）十四日訪問越南河內，與越共總書記蘇林（右）會談。(新華社)

川普 總統的對等關稅 席捲全球，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深顧問甘迺迪（Scott Kennedy）指出，中國一定希望擴大他們的經濟刺激，正與所有國家談判。

川普的對等關稅政策衝擊全球市場，華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）14日以「全球對美國重置國際貿易的反應」為題，邀請學者專家舉行線上座談會。

中國、南韓和日本於3月30日在首爾舉行部長級會談，共同表示要加強自由貿易、加快全面三邊自貿協定談判，甘迺迪指出，中國大陸國家主席習近平也正訪問越南，接下來還要去馬來西亞、柬埔寨等，預料接下來也將繼續與日本、南韓、澳洲和歐盟接觸。

甘迺迪認為，中國此刻有機會與亞洲鄰居增加雙邊貿易與投資。

甘迺迪說，他近期訪問中國，甚至聽到中國重提「中歐全面投資協定」（CAI），中國大陸甚至對「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）表現出新的興趣；另一方面，甘迺迪認為，中國大陸也做好與美國談判的準備，正等待雙方可以對話的時機。

面對美中關稅戰，甘迺迪認為，中國早有心理準備，尤其經歷過川普第一任期，中國對川普缺乏信任，所以已經做過評估，認為中美再度交手，傷害可能在GDP的0.5%至2%之間。

甘迺迪指出，美國目前約占中國14%的出口額，所以直接衝擊相較於過去而言並不大；至於衝擊有沒有可能擴大？甘迺迪認為，取決於兩個面相，一是世界是否會響應美國對中國的經濟限制，二是中國是否能在失去對美市場後，振興國內市場的消費和投資。

面對川普關稅大錘，日本經濟學者浦田秀次郎則分享日本經驗，他表示，日本代表團訪美，就是希望知道川普想要什麼；其中不只有經濟議題，同時也包含安全、匯率等議題。

浦田秀次郎說，報復（retaliation）對日本來說不是可行的選項；他認為，日本的國家安全仰賴美國，所以日方不想危害日本與華府的關係。

浦田秀次郎也認為，若想反制美國的關稅，日本需要籌碼，但日本沒有什麼籌碼，所以日本無法有效的反制美國；另外，日本在川普第一任期的時候就沒有在貿易上採取報復行動，最後還成功與美國簽署日美貿易協定，所以日本政壇也普遍認為，不該對美採取報復。

浦田秀次郎表示，他預料日方在這次的談判中，日方可能會向美方點出，美國已經違反日美貿易協定，也違反世界貿易組織（WTO）的規定，接下來則看日本到底能夠給美國什麼條件，包括是否會打開日本的農業市場，或者減少對美國進口汽車的限制；浦田秀次郎也認為，日方代表可能會在國防支出上做出更多承諾，同時也可能承諾增加對美投資。

整體而言，浦田秀次郎說，日本的態度就是願意與美國合作，共同解決美方面臨的問題。