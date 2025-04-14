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中國駐日使館突提醒公民 注意日本南海海槽大地震風險

中國新聞組／即時報導
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中國駐日本大使館官網14日突然發布一份「重要通知」，呼籲中國公民注意日本南海海槽大地震風險。（取材自中國駐日本大使館官網）
中國駐日本大使館官網14日突然發布一份「重要通知」，呼籲中國公民注意日本南海海槽大地震風險。（取材自中國駐日本大使館官網）

中國駐日本大使館官網14日上午突然發布一份「重要通知」，呼籲中國公民注意日本南海海槽大地震風險，適當儲備飲用水、食品、防災急救用品等應急物資，並建議中國公民穩妥安排赴日旅遊、留學，慎重選擇購置房產。

中國駐日本大使館在這份「提醒中國公民注意防範地震災害」的「重要通知」中指稱，日本是地震多發國家。去年8月位於南海海槽西端的宮崎縣發生7.1級地震，日本政府發布了「巨大地震提醒」。

通知稱，據日本媒體報導，3月31日，日本政府公布最新南海海槽大地震風險評估報告，將未來30年日本發生南海海槽大地震的概率從70%提升至80%，稱地震可能波及西起沖繩、東至福島的廣大區域，導致29.8萬人死亡，造成1.8兆美元經濟損失。

中國駐日本大使館提醒旅日中國同胞切實增強防範意識，及時了解掌握地震自救知識，適當儲備飲用水、食品、防災急救用品等應急物資。同時通過電視、網絡、廣播等方式密切關注地震動態、氣象預警和防災信息，利用手機APP等設置災害提醒，災害發生後第一時間避難。

通知指出，災後只有在避難所才能穩定獲得飲食、休息、通訊等基本保障。建議提前確認附近避難場所信息，遵循當地政府發布的預防、避難指令，盡快轉移至避難所等安全地帶。

中國駐日本大使館並呼籲中國公民，積極通過「中國領事App」或微信「中國領事」進行「海外公民登記」，以便災害發生時及時聯繫、獲得救助。

曾預言日本三一一大地震的日本漫畫家龍樹諒在「我所看見的未來」中提到，2025年7月某日，南海海槽將發生大地震，日本將有三分之一土地被數百公尺高的海嘯吞沒。儘管這則預言並無任何科學根據，但港媒早前報導，這個傳聞已使得部分港人因此避免在7月前後前往日本旅遊。

日本 地震 大使館

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