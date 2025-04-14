義烏小物…央視記者直擊：川普商店遮「Made in China」

不滿川普的高關稅，有義烏商家推出川普馬桶刷，據稱銷售情況還不錯。（取材自微博）

浙江義烏的小商品行銷全球，連紐約川普 大廈（Trump Tower）的紀念品商店內也隨處可見。在美國總統川普宣布對中國商品徵收高達145%的高額關稅 後，央視記者12日直搗川普大廈，看看川普大廈的紀念品商店如何處理這些「Made in China」（中國製造）商品。

央視記者徐德智指出，川普大廈商店內的紀念品，除美國本土製造的商品外，還有許多來自越南 的商品。但徐德智發現，商店內不少商品刻意用價格標籤遮蓋住「Made in China」字樣。徐德智譏諷，此舉無疑是掩耳盜鈴。

這則不到兩分鐘的影片，13日發布後隨即引發不少中國網友關注並紛紛叫好，不少人大讚美徐德智「牛」，一些人則留言稱：「義烏的小商品不可替代」、「越南產的＝中國產的，那裡全是中國生產的」。

不過川普的高關稅還是讓許多受衝擊的中國廠家不滿。香港媒體指出，繼「對等關稅戰參戰」紀念杯後，中國多個電商平台近日也開賣惡搞川普的馬桶刷，最便宜的一個只要人民幣13.9元（約1.9美元）。網店客服稱，這是義烏產品，銷售情況不錯。網民笑說，這是「義烏人的反擊」。

另外，環球時報報導，義烏一家專營工具的商戶表示，目前來自美國的訂單暫緩，但不影響整體銷量。該商戶表示其產品的出廠價也不會因關稅改變，目前得到的反饋，美國客戶還會繼續下訂單，關稅把美國老百姓的錢掏了更多出來。

證券時報報導，當地業者指出，「我們美國的採購商客戶，還約了13日到店裡談生意」。談到美國關稅政策調整，「絕對不可能出現訂單較大下降的情況。物美價廉是義烏市場的最大特點，像毛絨小玩具，只有在義烏市場，他們才能找到最具性價比的貨。」

不僅僅是「中國製造」商品，川普的「關稅大棒」擾動全球正常貿易秩序，許多美國小型企業也正淪為貿易戰中的犧牲品。

央視網報導，美國維吉尼亞州亞歷山大市的玩具店店主艾米·盧瑟福表示，她的店鋪裡幾乎所有的商品都是「中國製造」，加徵關稅將迫使她漲價，最終消費者和店主都將蒙受損失。她告訴記者，如果關稅加到145%，店裡的熊貓玩偶將賣到80美元。從32美元漲到80美元，人們不會願意花那麽多錢買。