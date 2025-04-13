我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普否認關稅豁免 點名各國別想逃「尤其是中國」

美中升高實際衝突風險 川普、習近平槓上恐殃及台灣

川普等不到習近平來電 美貿易代表：美中領袖無通話安排

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2019年，時任美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）於日本G20峰會進行雙邊會談。（路透）
2019年，時任美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）於日本G20峰會進行雙邊會談。（路透）

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）13日在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目上表示，川普總統與中國國家主席習近平「目前沒有任何通話安排」，並且將美中關係急遽升溫歸咎於中國選擇採取報復。

川普日前暫緩對等關稅90天，期間對貿易夥伴全面實施10%關稅，唯獨對中國關稅陸續增至145%。中國也不客氣回敬，目前對所有美國進口商品關稅加徵至125%。

儘管美中關係白熱化，兩國領導人卻未見通話跡象。外媒先前報導，白宮多次向中方表示，希望由習近平主動要求與川普通話，然而中國卻始終未有動作。

葛里爾13日受訪表示，「自4月2日以來，這項議題已經上升到領導人層級。正如總統川普所說，我們預期在某個時點，能夠與中方展開對話」。

儘管外界不斷質疑美中該如何降溫緊張情勢，葛里爾堅稱，川普正致力促使美國製造業與貿易回流，而這是全球性問題的一部分。他表示，「我們之所以走到今天這個局面，唯一的原因就是中國選擇報復」。

葛里爾談到，很多其他國家都表明無意報復，而想和美方談判，「但中國做出了不同的選擇⋯⋯那是中國的決定，他們對此是有主動權的」。

當被問及中國可能拋售美國資產的風險時，葛里爾表示，美國長期過度依賴中國，且缺乏公平的市場准入。他指出，中國正試圖降低對美依賴，美方也須強化自身經濟韌性以應對。

有關對等關稅寬限期結束後的情況，以及期間是否足以與70個國家完成協商，葛里爾表示，其實早在宣布加徵關稅前，雙方對話就已展開，「因為大家都知道關稅即將到來」。他補充，美方正日以繼夜與各國洽談，目標促成更對等的貿易關係。

關稅 川普 習近平

上一則

過勞？被國安調查？中國光電專家李海波突離世引揣測

延伸閱讀

橋水創辦人：川普關稅可能使美面臨「比衰退更糟的事」

橋水創辦人：川普關稅可能使美面臨「比衰退更糟的事」
川普否認關稅豁免 點名各國別想逃「尤其是中國」

川普否認關稅豁免 點名各國別想逃「尤其是中國」
美中升高實際衝突風險 川普、習近平槓上恐殃及台灣

美中升高實際衝突風險 川普、習近平槓上恐殃及台灣
FBI：美高中生為暗殺川普推翻政府而弒親

FBI：美高中生為暗殺川普推翻政府而弒親

熱門新聞

美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19

超人氣

更多 >
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
半導體業殺頭日來了？川普：周一說明晶片關稅政策

半導體業殺頭日來了？川普：周一說明晶片關稅政策
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲