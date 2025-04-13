第5屆消博會海南開幕 宣示提升中國消費市場吸引力

中國商務部副部長盛秋平表示，在促消費作為今年政府工作之首下，商務部堅決貫徹落實會同相關部門著力打造具備中國標誌性和消費活動品牌。(圖／讀者提供)

第五屆中國國際消費品博覽會13日在海南舉行啟動典禮，中國國家副主席韓正 出席並宣布啟動，但並未做致詞。中國商務部 副部長盛秋平表示，在促消費作為今年政府工作之首下，商務部堅決貫徹落實會同相關部門著力打造具備中國標誌性和消費活動品牌。

盛秋平進一步表示，商務部將聚焦首發經濟，圍繞精品購物、精緻美食、精彩旅遊、精美展演四大領域，組織開展豐富多彩形式多樣的首發首秀、首展首演系列活動，持續推動高水平對外開放，更好擴大優質商品和服務對接，創新多元化消費場景，打造國際友好的消費環境，進一步釋放擴大開放政策紅利，持續提升中國消費市場吸引力和美譽度。

做為今年主賓國英國的貿易政策國務大臣亞歷山大（Douglas Alexander）表示，英國希望在1月舉行的英中經濟和金融對話取得成功的基礎上再接再厲，英國能源和安全國務大臣最近於3月在海南訪問北京，因為自由貿易港正準備啟動。英方認為必須經常坦率地談論合作領域和有分歧的問題。我們不能希望這些分歧消失。「我們能做的就是進行建設性和積極的對話，因為這是我們共同推動增長的方式。」

海南省委書記馮飛發言指出，目前共78國人員可免簽入境海南，累計開通77條國際航線，疊加引導免稅離境退稅 購物政策和國家賦予的教育醫療領域特殊開放政策，這種全方位優化消費環境，為廣大參展商和採購商提供精緻專業高效的服務保障。「今年是海南自由貿易港封關運作，擴大開放治理，開放水平必將顯著提升。」他說。

第五屆消博會於4月13日至18日在海南省舉辦。本屆消博會主題為「共享開放機遇，共創美好生活」，展區總面積超過16萬平方公尺，吸引來自71個國家和地區、超過4100個品牌參展，涵蓋了數字消費、健康消費、綠色消費等新興消費領域，且數量均超過往屆。

值得注意的是，本屆的主賓國為英國，其單獨設一展館，參展面積超過1300平方公尺，參展品牌數量53個，約為上屆的2倍。此外，也首度設立主賓省（市），首屆由北京市擔任。在北京展區，抖音、泡泡瑪特、京東方等25家企業，展示「首發首展首創」等產品。

消博會為中國唯一以消費為主題的中國國家級展會，且與進博會、廣交會、服貿會、數貿會一起出現在今年政府工作報告中。新華社報導，在海南自貿港的建設中，消博會扮演關鍵角色與使命，因此連續五年被政府工作報告「點名」。該展會獲得國家層級高度重視。目前舉辦五屆，從首屆消博會2600多個品牌參展，到第五屆消博會共有71個國家和地區超過4100個品牌參展，品牌持續增加中。

陸商務部數據顯示，2024年中國社會消費品零售總額達到人民幣48.3兆元，年增3.5%，穩居全球第二大消費市場和最大的網絡零售市場。2021年到2024年，中國累計進口各類消費品人民幣7.4兆元。