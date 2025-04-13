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關稅戰／央視：川普圖窮匕見 牛彈琴：1句話甩美國80條街

中國新聞組／北京13日電
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美中貿易戰升級，中國官媒向國內外喊話，營造「反美共主」氣勢。（取材自牛彈琴微信公眾號）
美中貿易戰升級，中國官媒向國內外喊話，營造「反美共主」氣勢。（取材自牛彈琴微信公眾號）

中美關稅戰升級，中國近日頻在國內外社群發文，爭取支持並信心喊話。昨進一步定調，稱美國總統川普政府的「關稅大棒」已圖窮匕見，觸動全球「秩序重構」；中國必須放棄幻想，以鬥爭精神捍衛國家利益。官媒並引述中共領導人習近平語錄，藉對各國發問「你要小池塘，還是大海？」，營造「有中國在，天塌不下來」的「反美共主」氣勢。

官媒央視昨發表「周末談」評論文章指出，川普「關稅大棒」表面看來勢洶洶，實則拉大旗扯虎皮，外強中乾，低估了中國抗爭的決心、意志和底氣，川普政府已經圖窮匕見，中國必須強大自己應對。

對內，要加快科技創新自立自強，著力突破那些「卡脖子」技術，構建自主可控的產業鏈，不受制於人；同時，進一步完善戰略物資儲備制度，建立關鍵資源替代方案。譬如大豆，有必要通過擴大南美等地的進口量等措施，有效對沖美國關稅對相關產業的衝擊。對外，要不斷推進高水平開放，推動區域開放合作。

文中並稱，從某種程度上看，美方挑起的這場關稅戰無疑是全球化進程中秩序重構的縮影。一味地綏靖只會讓霸凌者更加有恃無恐。就從此刻起，放棄不切實際的幻想，以鬥爭精神捍衛國家利益，超越舊思維、打破舊秩序，贏得主動權。

外交部則發布「你要小池塘，還是大海？」視頻，稱美國自詡「世界燈塔」卻打著「美國優先」旗號，搧盟友耳光、割世界韭菜、拉各國墊背，還好，有中國在，天塌不下來。中國發展靠的是自力更生、艱苦奮鬥，世界需要公平正義，是要一個小池塘，還是一片大海，你，會怎麼選擇？

據人民日報，這句話來自習近平曾以大海為喻縱論中國經濟，他表示，「中國經濟是一片大海，而不是一個小池塘」。中國有底氣、有信心，這片大海經受得起狂風驟雨的洗禮，抵禦得住貿易寒流的侵襲，終將讓世人見證「海納百川」的從容與堅定。

官媒系列發文在中國社群媒體上引來網民幾乎一面支持，紛紛留言：「直接與美脫鉤，另起爐竈重建世界秩序」，「只有我們敢於反抗霸權，快40了，從未如此自豪過，平時怕這怕那的不敢花錢，這次我就是要去買出口轉內銷的東西，出一份力」，「朋友來了有美酒，豺狼來了有獵槍，丟掉幻想，準備鬥爭到底」。

另外，新華社旗下「牛彈琴」也發文指出，中國一句「 美國輸華商品已無市場接受可能性。如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會」，「甩了美國80條街」，意味著中國將集中精力辦好自己的事，「美國你還要鬧，那就一邊鬧去吧。小孩子的把戲，我們不奉陪了」。

關稅 川普 習近平

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