我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休生活／薪資單被扣了OASDI稅 怎麼一回事

封面故事財務篇／快退休了 脆弱族5招保資產

買給老美看？中簽協議決擴大採購西班牙豬肉、櫻桃

記者廖士鋒、林宸誼／綜合報導
中國國務院總理李強（右）11日下午在北京人民大會堂與西班牙首相桑切斯（左）會談。（路透）
中國國務院總理李強（右）11日下午在北京人民大會堂與西班牙首相桑切斯（左）會談。（路透）

西班牙首相桑切斯結束在中國兩天的訪問，他11日與中國總理李強會談，李強藉此強調，中國今年的宏觀政策充分考慮各種不確定因素，有充足的儲備政策工具，有信心保持經濟持續健康發展。雙方會談後發表行動計畫，擴大西班牙豬肉、櫻桃輸中，引進西班牙優秀電影等。這是中國尋求穩定貿易夥伴的策略之一，在中美關稅戰方酣之際，顯然有嗆美意涵。

新華社報導，李強在與桑切斯會談時指出，中國願意進口西班牙更多優勢產品，支持雙方企業深化在人工智慧、數字經濟、新能源等新興領域合作。他並指中國願同西班牙和歐盟加強溝通協調，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，「希望西班牙為促進中、歐合作發揮積極作用」。

據中方通稿，桑切斯在會談中表示表示，西班牙政府恪守一個中國原則，願同中國密切高層交往，拓展經貿、農業等領域互利合作。西班牙歡迎中國企業赴西投資興業，支持歐、中通過對話協商解決分歧，進一步發展歐、中關係。

會談後雙方發表4年期的「關於加強全面戰略夥伴關係的行動計畫」，提及「雙方有意簽署西班牙鮮食櫻桃和豬肉輸華議定書，並承諾啟動促進多種農產品輸華協定的談判」。中國國家電影局並與西班牙外交大臣簽署備忘錄，宣告將在互映影片、合作攝製等方面拓展合作。此前中國甫宣布將「適度減少」美國影片進口數量。

西班牙首相府指出，雙方此次簽署的7項協議，涉及豬肉、櫻桃、醫藥化妝品、教育、電影及兩項科技合作。桑切斯並於11日在北京與10餘家在西班牙投資或有意投資的中企座談，涵蓋汽車、電池和再生能源領域，桑切斯也應約與3家中國汽車商舉行雙邊會晤。

西班牙肉類工業協會表示：「在關稅危機引發巨大國際商業的動盪下，我們滿懷樂觀地歡迎並希望亞洲巨人的這一新舉措，這將為（西班牙）豬肉產品的供應開闢新的選擇。」

西班牙豬肉生產商協會國際經理Daniel de Miguel指出，新協議包括豬肚等內臟出口，這是一種在中國廣泛消費但之前未經授權的產品。

農業分析師Even Rogers Pay指出，這對西班牙的養豬戶來說是個好消息。這代表監管機構可能會推遲或放鬆對豬肉的調查，就像他們最近對白蘭地所做的那樣。他說，這是北京尋求穩定和改善與包括歐盟在內的多個主要貿易夥伴的貿易關係的做法的一部分。

中國已將歐盟白蘭地的調查延長3個月，並正在與歐盟27國就設定中國電動車最低價格進行談判。

歐盟 李強 關稅

上一則

大風+暴雪+沙塵 極端天氣籠罩半個中國 航班、高鐵紛停

下一則

川普「關稅地圖砲」得罪盟友 中國順勢成全球抗美中心

延伸閱讀

貿易戰升級 就是不跟美買 中國與西班牙簽豬肉貿易協議

貿易戰升級 就是不跟美買 中國與西班牙簽豬肉貿易協議
接受習近平不來的覑實 歐盟領袖7月訪中國與習峰會

接受習近平不來的覑實 歐盟領袖7月訪中國與習峰會
西班牙首相抵中 不甩美警告「割喉」 將會見習近平

西班牙首相抵中 不甩美警告「割喉」 將會見習近平
中迎美關稅戰有準備 總理李強：將及時推增量政策

中迎美關稅戰有準備 總理李強：將及時推增量政策

熱門新聞

美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19
中國為因應美國施加對等關稅措施，已發布多項反制措施。（美聯社）

中國為何能火速反制川普關稅？ 官媒發文：釋放3訊息

2025-04-05 21:10
唐男懷疑女兒和兒子都不是自己親生的。（視頻截圖）

湘男疑女兒非親生想驗DNA 妻回「90%是你的」 結局很意外

2025-04-10 10:30

超人氣

更多 >
一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」
屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異
GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕
川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事
川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠

川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠