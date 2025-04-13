買給老美看？中簽協議決擴大採購西班牙豬肉、櫻桃

中國國務院總理李強（右）11日下午在北京人民大會堂與西班牙首相桑切斯（左）會談。（路透）

西班牙首相桑切斯結束在中國兩天的訪問，他11日與中國總理李強 會談，李強藉此強調，中國今年的宏觀政策充分考慮各種不確定因素，有充足的儲備政策工具，有信心保持經濟持續健康發展。雙方會談後發表行動計畫，擴大西班牙豬肉、櫻桃輸中，引進西班牙優秀電影等。這是中國尋求穩定貿易夥伴的策略之一，在中美關稅 戰方酣之際，顯然有嗆美意涵。

新華社報導，李強在與桑切斯會談時指出，中國願意進口西班牙更多優勢產品，支持雙方企業深化在人工智慧、數字經濟、新能源等新興領域合作。他並指中國願同西班牙和歐盟 加強溝通協調，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，「希望西班牙為促進中、歐合作發揮積極作用」。

據中方通稿，桑切斯在會談中表示表示，西班牙政府恪守一個中國原則，願同中國密切高層交往，拓展經貿、農業等領域互利合作。西班牙歡迎中國企業赴西投資興業，支持歐、中通過對話協商解決分歧，進一步發展歐、中關係。

會談後雙方發表4年期的「關於加強全面戰略夥伴關係的行動計畫」，提及「雙方有意簽署西班牙鮮食櫻桃和豬肉輸華議定書，並承諾啟動促進多種農產品輸華協定的談判」。中國國家電影局並與西班牙外交大臣簽署備忘錄，宣告將在互映影片、合作攝製等方面拓展合作。此前中國甫宣布將「適度減少」美國影片進口數量。

西班牙首相府指出，雙方此次簽署的7項協議，涉及豬肉、櫻桃、醫藥化妝品、教育、電影及兩項科技合作。桑切斯並於11日在北京與10餘家在西班牙投資或有意投資的中企座談，涵蓋汽車、電池和再生能源領域，桑切斯也應約與3家中國汽車商舉行雙邊會晤。

西班牙肉類工業協會表示：「在關稅危機引發巨大國際商業的動盪下，我們滿懷樂觀地歡迎並希望亞洲巨人的這一新舉措，這將為（西班牙）豬肉產品的供應開闢新的選擇。」

西班牙豬肉生產商協會國際經理Daniel de Miguel指出，新協議包括豬肚等內臟出口，這是一種在中國廣泛消費但之前未經授權的產品。

農業分析師Even Rogers Pay指出，這對西班牙的養豬戶來說是個好消息。這代表監管機構可能會推遲或放鬆對豬肉的調查，就像他們最近對白蘭地所做的那樣。他說，這是北京尋求穩定和改善與包括歐盟在內的多個主要貿易夥伴的貿易關係的做法的一部分。

中國已將歐盟白蘭地的調查延長3個月，並正在與歐盟27國就設定中國電動車最低價格進行談判。