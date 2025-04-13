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川普「關稅地圖砲」得罪盟友 中國順勢成全球抗美中心

記者 羅印冲
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川普無差別關稅戰攻擊，反而讓各國向中國靠攏。圖為西班牙首相桑切斯（左二）赴中與習近平會晤。 （路透）
川普無差別關稅戰攻擊，反而讓各國向中國靠攏。圖為西班牙首相桑切斯（左二）赴中與習近平會晤。 （路透）

可能川普剛開始也沒想到，他向全球開地圖砲、打關稅戰，在遭遇中國強力對抗下，如今在國際社會浮現的隱喻是，北京成了唯一有實際意義的抗美中心。

川普幾乎一口氣得罪所有國家，無論是盟友或對手都遭殃，立即產生的結果是，盟友逐漸遠離，並在國際策略應用下，拉近與北京的距離。

北京也看到這個國際機遇，周邊外交和大國外交齊發。習近平即將出訪越南、馬來西亞和柬埔寨等東協國家，此前中日韓舉行了暌違5年的經貿部長會議，一致同意加速中日韓自貿協定。近期中澳和中印關係也獲改善。

在川普關稅野火燒遍全球之際，習近平本月訪問東南亞，下月出訪俄羅斯出席二戰勝利紀念。接著，歐盟領導人預計7月訪北京，與習舉行峰會。中歐原本相爭不下的電動車關稅，雙方即將展開新談判，最後可能以制定產品的最低價格取代關稅。8、9月間，中共將盛大舉行抗戰勝利80周年活動暨閱兵，普亭將回訪中國。

現在焦點在美中關稅戰前景，重點在誰更有應對變局的韌性。美國與各國談判需要時間，債息壓力卻已迫在眉睫，此時若物價通膨高漲，國內民意沸騰，川普如何面對明年期中選舉？

當然對北京而言，關稅戰必不利於經濟復甦，這是北京一再強調不願打貿易戰的主因，但現實卻逼使中國提前做準備。據悉北京在美選前幾個月，就透過大模型預判川普會勝出，從去年下半年開始陸續出台一攬子增量政策、政治局會議、中央經濟工作會議乃至於全國兩會，都在為今日局面盤點可資運用的手段。

儘管北京認為美中關稅戰，時間在中方一邊，但川普的靈活機巧，不能排除他會運用其他的牌來抗衡北京。其中最該留意的是，川普會不會在拉鋸戰中，打台灣牌挑釁中國，例如再增對台軍售，甚至派現任高官訪台，逼使北京不得不回應。

川普 關稅 習近平

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