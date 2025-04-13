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川普關稅戰或阻中國肝素供應 美數百萬病人面臨斷藥

中國新聞組／北京13日電
用於注射的肝素。（取材自維基百科）
用於注射的肝素。（取材自維基百科）

美媒報導，美國對中國無理加徵關稅的負面影響，已悄悄蔓延至美國人的病床前。美國關稅措施或影響中國的肝素供應，危及數以百萬計依賴肝素治療的美國病人。

美國華盛頓郵報報導，66歲的克羅韋爾躺在約翰霍普金斯醫院的病床上。由於有血栓病史，為防止身上植入的中心靜脈導管形成致命血栓，她每天都須注射關鍵抗凝血劑肝素。肝素主要用於手術、透析以及靜脈管路的維護，對數百萬住院病人的治療至關重要，肝素中的關鍵活性成分來自中國製藥廠，但從中國運往美國病人床前的這條供應鏈，正遭到川普關稅政策的威脅。

對於克羅韋爾這樣的病人而言，情況尤其棘手，因根本沒有合適的替代治療方案。她因癌症治療，自2021年以來便無法進食固體食物，她無法使用口服藥物，只能依賴肝素注射維持健康。

談到關稅可能導致肝素短缺甚至斷供，克羅韋爾的藥劑師憂心忡忡地說：「這種藥物對她性命攸關，一旦短缺，唯一一根植入克羅韋爾體內、用於提供營養的導管，極可能被血栓堵塞。」

美國血液學會估計，每年有1200萬住院病人使用肝素。肝素主要從豬小腸黏膜萃取，由於龐大的豬隻存欄量和完善的加工基礎設施，中國在全球肝素原料市場占主導地位。盡管印度和西班牙等國家也生產必要的原料，但貿易專家稱，中國的生產規模、成本效益及高效體系，使其成為首選來源。

在以往的中美貿易摩擦中，藥物和醫療器材通常被列為豁免對象。但美國總統川普早前稱，考慮將新目標指向各類藥物，其中的藥物活性成分主要來自中國和印度。健康專家警告，相關影響可能很快顯現，關稅或會擾亂藥物供應鏈，推高仿製藥成本，並給本已不堪重負的美國醫療體系帶來額外壓力。

美媒指出，美國國內的肝素供應鏈無法滿足國內需求，意味著若中國將限制藥品出口作為反制措施一部分，「美國將面臨嚴重問題」。

關稅 供應鏈 印度

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