中國官員酸美是21世紀野蠻人 「別想等到習近平電話」

美中關稅戰互掐脖子。（美聯社）

美國副總統萬斯日前受訪談及川普 政府對中貿易政策時，脫口而出「中國鄉巴佬」（Chinese Peasants）惹爭議。中方官員的發言也很犀利，中國外交部駐港公署昨天以不具名發言人名義投書南華早報表態，指美國對中國加徵104%關稅 之舉只會讓美國變成「21世紀的野蠻人」，而「妄圖揮舞關稅大棒逼迫世界各國打電話認輸的野蠻人，永遠不要指望等到中國的電話」。

投書說，中國國家主席習近平 今年1月與川普通話時明確指出，中美經貿關係的本質是互利共贏，對抗衝突「不應是我們的選擇」，雙方要本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，加強合作。

這篇投書提到，遺憾的是，美方沒有聽取中方「語重心長的勸告」。如美方真有誠意與中方就關稅問題進行對話，就應立即糾正錯誤做法，拿出平等、尊重、互惠的態度。「如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底」。

德國之聲中文網報導，布魯金斯學會外交政策項目資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）在X平台上分析為什麼習近平目前未與川普通話的原因。

首先中國領導人主動聯繫美國總統的情況極為罕見，特例如江澤民2001年「9‧11」事件後向小布希致電慰問。中方外交文化裡，「領導人通話」意味著必定有成果，因此事前需經過精心策畫、反覆磋商，防止意外或失敗，而當前中美之間並沒有為此進行充分準備，北京方面沒有把握控制通話節奏和結果。

中國更傾向於在對等、預設框架下進行高層接觸，沒有預設的談話框架讓中方難以預測川普會說什麼。再加上川普常常出爾反爾（今天達成協議，明天也可以否定），如果對話演變為公開衝突或羞辱（澤倫斯基在白宮受到的「羞辱性對待」作為警示）將對習近平個人形象和中國的外交立場造成嚴重影響。

何瑞恩因此認為如果前提是必須由習近平「主動聯繫川普」，那麼在短期內為美中日益升級的貿易戰找到一個緩解出口的可能性將非常低。要打破僵局，可能需要其他更有創意的路徑。