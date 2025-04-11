我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰 CNN：川普、習近平互不讓 球在北京

中國宣布抵制好萊塢電影 川普聳肩笑笑：我聽過更糟的

中國官員酸美是21世紀野蠻人 「別想等到習近平電話」

中國新聞組／北京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美中關稅戰互掐脖子。（美聯社）
美中關稅戰互掐脖子。（美聯社）

美國副總統萬斯日前受訪談及川普政府對中貿易政策時，脫口而出「中國鄉巴佬」（Chinese Peasants）惹爭議。中方官員的發言也很犀利，中國外交部駐港公署昨天以不具名發言人名義投書南華早報表態，指美國對中國加徵104%關稅之舉只會讓美國變成「21世紀的野蠻人」，而「妄圖揮舞關稅大棒逼迫世界各國打電話認輸的野蠻人，永遠不要指望等到中國的電話」。

投書說，中國國家主席習近平今年1月與川普通話時明確指出，中美經貿關係的本質是互利共贏，對抗衝突「不應是我們的選擇」，雙方要本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，加強合作。

這篇投書提到，遺憾的是，美方沒有聽取中方「語重心長的勸告」。如美方真有誠意與中方就關稅問題進行對話，就應立即糾正錯誤做法，拿出平等、尊重、互惠的態度。「如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底」。

德國之聲中文網報導，布魯金斯學會外交政策項目資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）在X平台上分析為什麼習近平目前未與川普通話的原因。

首先中國領導人主動聯繫美國總統的情況極為罕見，特例如江澤民2001年「9‧11」事件後向小布希致電慰問。中方外交文化裡，「領導人通話」意味著必定有成果，因此事前需經過精心策畫、反覆磋商，防止意外或失敗，而當前中美之間並沒有為此進行充分準備，北京方面沒有把握控制通話節奏和結果。

中國更傾向於在對等、預設框架下進行高層接觸，沒有預設的談話框架讓中方難以預測川普會說什麼。再加上川普常常出爾反爾（今天達成協議，明天也可以否定），如果對話演變為公開衝突或羞辱（澤倫斯基在白宮受到的「羞辱性對待」作為警示）將對習近平個人形象和中國的外交立場造成嚴重影響。

何瑞恩因此認為如果前提是必須由習近平「主動聯繫川普」，那麼在短期內為美中日益升級的貿易戰找到一個緩解出口的可能性將非常低。要打破僵局，可能需要其他更有創意的路徑。

川普 習近平 關稅

上一則

大阪世博會周日開園 中國館準備好了：傳統+科技秀

下一則

香港入境處5奪最佳機場服務大獎

延伸閱讀

德州邊界用水爭執 川普威脅要對墨西哥再加關稅

德州邊界用水爭執 川普威脅要對墨西哥再加關稅
中國宣布抵制好萊塢電影 川普聳肩笑笑：我聽過更糟的

中國宣布抵制好萊塢電影 川普聳肩笑笑：我聽過更糟的
川普認了關稅過渡期「有困難」傳私下坦承或致經濟衰退

川普認了關稅過渡期「有困難」傳私下坦承或致經濟衰退
美中關稅戰誰先低頭？CNN：川普、習近平互不讓 球在北京

美中關稅戰誰先低頭？CNN：川普、習近平互不讓 球在北京

熱門新聞

美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
(觀察者網／截圖自經濟學人)

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

2025-04-04 20:56
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19

超人氣

更多 >
古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身
美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因
製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓
直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難
孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故