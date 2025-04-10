意指關稅戰？中國外交部發言人po毛澤東影片「打到完全勝利」

中國外交部發言人毛寧10日公布一段影片，為中共開國領袖毛澤東1953年回應「抗美援朝戰爭」時的講話。（取材自毛寧X社群平台）

中美大打關稅戰，中國外交部發言人近日接連「翻牆」在社群媒體 X上發聲。中國外交部發言人毛寧10日公布一段影片，為中共 建政領導人毛澤東1953年回應「抗美援朝」戰爭時的一段講話，意在展示更強硬的對美姿態。影片中毛澤東表示，「他們要打多久就打多久，一直打到完全勝利。」

毛寧10日早上在社群媒體X上發文表示，「我們是中國人，我們不怕挑釁，我們不會退縮。」，該貼文搭配一部黑白影片，為毛澤東在1953年2月7日在中國人民政治協商會議第1屆全國委員會第4次會議的一段發言，畫面搭配中英字幕。

影片中毛澤東稱，「時間要打多久，我看我們不要做決定，過去是由杜魯門，以後是由艾森豪威爾，或者美國將來的什麼總統，由他們去決定，就是說他們要打多久，就打多久。」掌聲後他接著說，「一直打到，完全勝利。」

該影片的背景，是1950年代中國人民志願軍參與韓戰。1953年1月，艾森豪威爾就任美國總統，同年2月7日毛澤東這段講話，意謂「將抗美援朝戰爭進行到底」。1953年7月27日，由韓戰各參戰方簽署的「朝鮮停戰協定」，被中共視為抗美援朝戰爭勝利，保衛了北韓和中國的安全。

9日，毛寧也在X發布一段中國國家主席習近平 曾出席「抗美援朝紀念活動」的講話片段，習近平在影片中稱，「中國人民不惹事也不怕事，在任何困難和風險面前，腿肚子不會抖，腰桿子不會彎，中華民族是嚇不倒、壓不垮的。」