中發布萬字白皮書談中美經貿 央視再「駁斥美方十大謬論」

中國9日發布《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書，強調中美可以通過平等對話、互利合作解決雙方經貿分歧。（美聯社資料照）

美國對中國加徵104%關稅 在9日生效後，中國國務院新聞辦公室隨即發布近3萬字《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書。央視10日指出，該白皮書是對美方「十大謬論」進行駁斥，並提到美方的種種做法完全是「以國家安全和人權為名、行打壓遏制之實」。

國務院發布的白皮書共6章節，分別是：中美經貿關係的本質是互利共贏；中方認真履行中美第一階段經貿協議；美方違反中美第一階段經貿協議有關義務；中國踐行自由貿易理念，認真遵守世界貿易組織規則；單邊主義、保護主義損害雙邊經貿關係發展；中美可以通過平等對話、互利合作解決經貿分歧。

央視提出的「十大謬論」，則意欲駁斥下述說法：「中美貿易美國吃虧了」；「中方沒有認真履行中美第一階段經貿協議」；「中方強制美國企業進行技術轉讓」；「中國搞匯率競爭性貶值」；「中國產能過剩」；「中方在政策優惠等方面歧視外企」；「最惠國待遇是美方的優待」；「中國小額包裹是對美出口芬太尼物質的管道」；「小額包裹免稅政策可能衝擊國內產業」；「TikTok等損害美國國家安全」。

關於中美貿易中美國吃虧、中方沒有認真履行中美第一階段經貿協議，該文提到，貨物貿易方面，美國對陸出口增速明顯快於其對全球出口，逆差規模總體呈現擴大趨勢。而近來美方多次炒作中方採購不及預期，「但事實是中方履約時面臨因美方原因導致的多重障礙」，像是波音主力機型B737MAX接連發生墜機等嚴重事故，中美在內全球大部分國家均對此機型採取停飛措施。

至於被說「強制美企進行技術轉讓」、在政策優惠等方面歧視外企的指控，文章表示，陸方堅決反對任何形式的強制技術轉讓，美方將外商投資企業與中國企業進行技術合作，共同在中國市場上獲得商業回報的自願契約行為，稱為「強制技術轉讓」，與事實不符；此外，2022年，中國公布關於加快建設「全國統一大市場」的意見，明確提出要全面清理歧視外資企業和外地企業、實行地方保護的各類優惠政策。

文章裡對於小額包裹相關的回應，裡面提到，美方以芬太尼為由，2次對中國加徵關稅，又取消小額包裹免稅政策。但中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，對其生產、經營、使用和出口環節實行嚴格管制，迄今未發現此類藥品在生產、流通環節流失案件；文中也提及，儘管近年來全球零售包裹進口額增長較快，但總體規模相對有限，在全球貿易總額和社會零售總額中占比仍較小，遠未達到主導地位。