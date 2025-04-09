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中國「國家隊」救A股出手了 祭組合拳、800億專款護盤

記者黃雅慧／綜合報導
在「國家隊」進場護盤增持後，A股三大股指8日收盤全線飄紅。(路透)
在「國家隊」進場護盤增持後，A股三大股指8日收盤全線飄紅。(路透)

關稅戰造成全球股市遇亂流，中國「國家隊」出手護盤，中央匯金將發揮類「平準基金」作用，人行提供充足貸款支持，金融監管總局拉高保險資金投資股市比例，中國國新更迅速投入800億元（人民幣，下同，約109億美元）穩市。在官方出錢出力、釋放強烈穩盤訊號激勵下，8日A股三大指數止跌反彈，但這股力道似乎後繼無力，9日開盤走低。

綜合大公報、香港文匯報等媒體報導，人行和中央匯金公司8日分別釋出訊息，中央匯金自稱是資本市場「國家隊」，已多次參與維護資本市場穩定工作，將發揮「穩定器」作用，該出手時將果斷出手。人行則強調，支持中央匯金加大力度增持ETF，並在必要時提供再貸款支持，形成「政策工具-資金渠道-市場操作」的閉環，維護資本市場運行。

金監總局、國資委等中央部委也紛紛發聲力挺資本市場，金監總局把保險公司部分償付能力充足率的權益類資產比例上限上調5%，最高可達50%，預計將釋放人民幣數千億資金。社保基金透露已主動增持國內股票，近期將繼續增持。

國資委表示，全力支持中央作為，加大回購力度，鞏固市場對上市公司的信心。

除了官方發力，中國國新、中國電科、中國誠通等更以「真金白銀」進場買股，其中中國國新迅速投入800億元，以股票回購增持專項再貸款方式，增持央企股票、科技創新類股票及ETF等。中國電科已完成回購旗下上市公司股票超過20億元。中國誠通也宣布，旗下誠通金控與誠暘投資已增持ETF及中央企業股票。

國家隊出手成功穩定市場信心，A股三大指數8日止跌反彈，滬指收盤上漲1.58%，收在3145點，創業板指漲1.83%，深證成指漲0.64%。全市場近3300股上漲，逾百股漲停。在匯率方面，人民幣中間價跌穿7.2，創下逾一年半新低紀錄。

大成基金首席經濟學家姚余棟認為，中國多部門發布政策穩定資本市場，政策「組合拳」初步形成了制度性托底機制，中央匯金公司的「類平準基金功能」、央行再貸款工具、保險資金擴容形成「三級緩衝」，系統性風險防控能力顯著提升。

中國國家隊護盤，金監總局發布「關於調整保險資金權益類資產監管比例有關事項的通知」...
中國國家隊護盤，金監總局發布「關於調整保險資金權益類資產監管比例有關事項的通知」，提高保險資金投資股市比例。 (中新社)

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