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中「抱團」抗美第一步 李強通話范德賴恩 邀歐盟當隊友

中國新聞組╱北京9日電
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中國國務院總理李強(右)8日與歐盟執委會主席范德賴恩通電話，希望擴大互相開放。圖為兩人2024年1月16日在瑞士達沃斯經濟論壇上會面。(新華社資料照片)
中國國務院總理李強(右)8日與歐盟執委會主席范德賴恩通電話，希望擴大互相開放。圖為兩人2024年1月16日在瑞士達沃斯經濟論壇上會面。(新華社資料照片)

美國祭出對等關稅政策，中國採取反制措施，同時也打算建構新的「國際利益共同體」，拉攏歐洲、日韓、東協、拉美、非洲等國家，共組「非美元國家低關稅或零關稅自由貿易體系」。中國的「抱團」行動由國務院總理李強跨出第一步，昨日與歐盟執委會主席范德賴恩通電話，希望擴大互相開放；西班牙總理也將於4月10日至11日訪問中國，為中國與歐盟的合作開出新契機。

央視報導，李強與范德賴恩通話表示，願同歐方增進政治互信、拓展務實合作，堅持通過對話磋商解決各自關切，推動中歐關係不斷向前發展。中歐應加強溝通協調、擴大相互開放，維護自由開放的貿易投資，為雙方和世界經濟注入更多穩定性、確定性。李強還說，中國將繼續堅定不移擴大開放，與世界各國加強合作，分享發展機遇。

李強指出，保護主義沒有出路，開放合作才是正道，中、歐都是經濟全球化和貿易自由化的倡導者，應擴大相互開放，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。他說，中國有充足的政策工具，完全能夠對沖外部不利影響，將繼續堅定不移擴大開放，同包括歐盟在內的世界各國加強合作，分享發展機遇。

據歐盟新聞稿，范德賴恩強調，穩定性和可預見性對全球經濟至關重要。針對美國關稅造成的廣泛混亂，歐洲和中國身為全球兩大市場，有責任支持一個健全有力並建立在公平競爭基礎上的貿易體系。她並呼籲通過談判解決當前局勢，強調應避免局勢進一步升級。

范德賴恩也提到，迫切需要採取結構性解決方案來重新平衡雙邊貿易關係，並確保歐洲企業、產品和服務能更好地進入中國市場。

而西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）將於4月10日至11日赴中國訪問，與中國國家主席習近平會面。中方希望以桑傑士此訪為契機，推動中西全面戰略夥伴關係在新的起點上取得更大發展。

此外，界面新聞8日刊載粵開證券首席經濟學家羅志恆撰文，剖析中國如何應對川普關稅戰。羅志恆於文中拋出應對三原則，分別為「以鬥爭求團結」、「構建國際統一戰線」、「立字當頭—強化自身實力」。

羅志恆建議，北京祭出更精準有力的反制措施；同時構建美元以外世界聯盟和強化區域合作，構建國際統一戰線，才能在博弈中爭取主動權。

羅志恆強調，美國有工作成本高、產業鏈配套不足、環保成本過高等問題，讓美國「再工業化」是不切實際的，也正因為如此，目標和效果的背離將提高川普關稅戰熱度，關稅戰的長期性和嚴峻性為必然結果。

關稅 李強 歐盟

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