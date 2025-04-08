中國檢測福島海水無核異常 未鬆口日本水產品解禁

中國外交部發言人林劍稱，中方科研機構已完成對2月間對日本福島核處理水的獨立採樣分析，樣本中的放射性核素的活度、濃度未見異常。日本水產品似有望恢復出口中國。(路透)

中國外交部發言人林劍昨指，中方科研機構已完成對2月間對日本 福島核處理水的獨立採樣分析，樣本中的放射性核素的活度、濃度未見異常。但他又稱，單次檢測結果沒有異常，不能保證今後的檢測都沒有問題。

3月22日，中國外長王毅 在東京與日本外相岩屋毅主持中日經濟高層對話，雙方就日本水產品輸入中國等達成20項共識。中國外交部當時指，針對日本水產品輸入中國問題，確認持續開展針對排海的長期國際監測和中方獨立取樣監測，在結果沒有異常前提下，就日本水產品輸入中國問題開展磋商。

日本於2023年8月起向太平洋排放福島第一核電廠核處理水，引發北京不滿，並宣布停止日本水產品進口。此後，日本就不斷要求中方恢復日本水產品進口，成為雙方經貿談判的重點。

中國外交部昨日記者會上，有記者問，中國專家2月間再次赴福島第一核電廠獨立採集核處理水樣本，近日已得出檢測結果，請介紹情況。林劍回答，中方科研機構已完成對2月間赴日本及福島核電廠附近海域獨立採集的海水、海洋生物等樣本的檢測分析。樣本中，氚、銫137、鍶90等放射性核素的活度、濃度未見異常。中方後續的相關檢測數據將提交國際原子能總署（IAEA），由其統一發布。

林劍提到，日前舉行的中日經濟高層對話中，日方重申，接受對排海的長期國際監測和中方的獨立取樣監測，確認持續開展上述監測活動。但中方反對日方排放核汙染水的立場從未變化。至於中國是否因為福島核處理水檢測結果無異常，重新開放日本水產品進口，林劍說，在日方履行承諾，檢測結果未出現異常的基礎上，中國海關總署已於3月12日應約與日方在北京就日本水產品安全問題進行了交流。