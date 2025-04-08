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全球貿易將失序？人民日報：中將長期成外企投資沃土

中國新聞組╱北京8日電

全球貿易在川普對等關稅的大刀下加速失序，眼見要變成一場大混戰，人民日報7日發表題為《中國將長期成為外資企業投資興業的沃土》文章，強調會為外資提供保障，並把中國市場定位為外國投資的避風港。

法廣報導，川普對等關稅導致美股、亞洲和歐洲股市全部暴跌，加劇了全球經濟遭受破壞性升級的風險。在香港，中國電子商務巨頭阿里巴巴因美國小包裹的海關豁免期結束而暴跌12%，京東股價也下跌11%。

人民日報的評論文章表示，在當前全球經濟環境充滿不確定性的背景下，中國以堅定的政策支持、不斷優化的營商環境、長治久安的社會氛圍，為外資企業提供了珍貴的穩定預期，將長期成為外資企業投資興業的沃土。

文章指出，中國是全球最具成長性的超大規模市場，蘊含巨大潛力，為外資投資興業、搶占先機提供「黃金賽道」。安博聯合創始人、董事長兼首席執行官何慕德將中國消費者日益增長的需求視為「巨大的發展機遇」，相信「中國市場的繁榮直接推動我們業務的持續增長」。

文章說，創新為外企深耕中國提供強勁動能，從博鰲亞洲論壇2025年年會實現「碳中和」辦會目標，到2025中關村論壇年會展示的重型交叉雙旋翼無人直升機、光量子計算機，中國創新成果不斷湧現。「中國已經成為全球創新的重要集聚地」，愈來愈多跨國公司在華布局創新鏈，設置研發中心、創新工廠，在技術、人才與市場的深度融合中實現共贏。

文章強調，中國過去是、現在是、將來也必然是外商理想、安全、有為的投資目的地。秉持開放合作精神，堅持高質量發展，穩步推進高水平對外開放，中國將與各國企業一道，厚植合作共贏的沃土，收穫充滿希望的果實。

川普 關稅 香港

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