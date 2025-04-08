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北京禁唱衰經濟 只能「唱響光明論」

記者陳宥菘／綜合報導

中國社會科學院公共政策研究中心近日遭裁撤，疑因該中心學者賀濱在社群平台發文批評中國對美國同等加關稅是錯誤的反制措施，因此出事。這是中國強化管控經濟言論的最新案例，在中國國內經濟疲弱與外部不確性因素交織之際，官方要求只能「唱響經濟光明論」，並加大力度打擊唱衰中國經濟的學者和網紅，包括社群被禁言、封號，或要求發言須報備與審查都是手段之一。

例如去年12月，國投證券首席經濟學家高善文在一場演講上，質疑疫情三年中國GDP增速累計高估10個百分點，他還將時下社會描述為「老年人生機蓬勃、年輕人死氣沉沉、中年人生無可戀」，直言年輕人因找不到工作，紛紛縮衣節食。高善文的微信公眾號很快因「違反使用規範」無法關注。

東北證券經濟學家付鵬去年11月在一場內部活動表示，中產階級正「迅速萎縮」，並直言官方救經濟措施已無法像2008年般奏效。隨後，其演講內容遭刪帖，其微信影片號「付鵬的財經世界」無法被關注。

在這兩事件後，中國證券業協會下發新通知，要求機構加強對首席經濟學家的聲譽風險管理，亦明確要求經濟學家參加活動，對外發表觀點、意見要事先報備與審查。

此外，中國社科院經濟所前副所長朱恒鵬也傳因在微信私人群組批評中共總書記習近平對國內經濟的管理，去年春天遭到調查、拘留並免職，該所領導班子更被「一鍋端」，全數換人。

就連極具民族主義色彩的環球時報前總編輯胡錫進也曾誤踏禁區。去年中共20屆三中全會通過的「決定」全文發布後，胡錫進錯誤解讀內容沒有「公有制為主體」的表述，意味著非公有制經濟與公有制經濟實現真正的平等，後遭官方打臉並禁言三個月。

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