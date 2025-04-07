美國禁止中國觀看核心生物醫學數據庫

美國國立衛生研究院下令禁止中國訪問該院數據庫。圖為復旦大學公布的第一個中國人基因組圖譜。（取材自微博）

4月2日，美國國立衛生研究院（NIH）主任辦公室在官方網站上發布一份「實施更新：增強NIH受控訪問數據的安全措施」文件，稱自2025年4月4日起，NIH將禁止位於中國、俄羅斯、伊朗 等受關注國家的機構訪問NIH受控訪問數據存儲庫和相關數據。這將對中國生命醫學研究有負面影響。

據香港 經濟日報報導，這些數據存儲庫和相關數據包括了「人類基因型-表型數據庫」平台dbGaP、用於大規模基因數據分析的雲平台AnVIL等關鍵數據平台，這些平台擁有全球最核心的人類基因組、表型信息和疾病研究數據，是全球的研究人員長期以來高度依賴的數據庫。

一位生命科學領域從業者表示，這意味著中國的很多醫學研究要拿到全球核心的數據庫難度加大了，這會對科學的發展產生一定的負面影響。

上述人士進一步稱，中國的臨床醫生已經預料到美國可能會採取此類封鎖行動，因此一些腫瘤 領域的臨床專家早在三、五年前就呼籲要建立中國自己的數據庫，但這一過程也面臨挑戰，一方面是經費問題，另一方面是管理問題。他表示，中國現在很多數據仍然相當分散，一些醫院擁有自己的小樣本生物數據庫，但沒有一個共享的機制，中國迄今為止也沒有建立諸如腫瘤生物樣本的大數據庫平台。

一位美國大學神經科學研究員表示，對於今後還想用NIH數據庫的中國項目而言，比如個別涉及人類遺傳學方面的研究，美國最新的封鎖措施會有一定的影響，但也並不是所有的醫學研究都需要用到這些數據，因此整體而言影響有限。