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美網紅「甲亢哥」遊中掀旋風 港作家：大外宣功臣

記者陳宥菘／綜合報導
被中國網友暱稱為「甲亢哥」的美國網紅「IShowSpeed」。（視頻截圖）
被中國網友暱稱為「甲亢哥」的美國網紅「IShowSpeed」。（視頻截圖）

當前中美關稅戰打得火熱、出現國家級的對抗，在YouTube上擁有3800萬粉絲的美國網紅「IShowSpeed」（中國稱他為「甲亢哥」）3月底到訪中國並沿途直播，他在影片中熱情與中國粉絲互動，累計已有上千萬人次觀看，被稱為另一種中美民間的大交流。

23歲的「Speed」是美國YouTube遊戲實況主，以激動情緒、誇張表情、無厘頭反應為賣點，時常直播到一半情緒失控，顯露張狂表情並憤怒吼叫。他被中國網友稱為「甲亢哥」，意指其行為舉止如「甲狀腺機能亢進」患者一般。

「Speed」自2022年赴全球旅遊並直播，兩年多來走過25個國家和地區，今年3月24日開啟中國行，先後到訪上海、北京、鄭州、成都、重慶，接著前往香港、深圳。他在中國首支上海影片至今已突破700萬人次觀看，後續影片也都有500萬至1000萬觀看次數，相關話題熱度持續攀升。

「甲亢哥」在影片中體驗各式「中國文化」與中國科技創新，例如他身穿「東北大花襖」西裝與遊客拍片、到中醫館體驗把脈、針灸，登上長城，到少林寺嘗試單臂斷木棒，或者對於華為三折疊旗艦手機、空中計程車「飛行的士」等體驗給予滿滿好評驚嘆，在高鐵進隧道後網速仍滿格高喊「China is crazy」等，在中國網上引發熱烈回響。

對於「甲亢哥」熱潮，本月1日中國外交部記者會上，發言人郭嘉昆雖未點名「Speed」，但表示「海外部落客們透過一鏡到底直播，全景展現一個沒有剪輯和濾鏡的真實中國，再次掀起全網的中國熱，這表明中外人文交流有著深厚的民意基礎，是剪不斷、割不開的。」

中國官媒也搭上此一論調，開啟「大外宣」模式地添柴火。例如「中新網」刊文稱，「甲亢哥」的鏡頭中沒有宏大敘事，全是平常日子裡的鮮活景象，全球網友借助他的鏡頭，從科技、文化、人文等角度，全方位、無濾鏡地觀察「真實的中國」。文章並稱這些影片「沒有劇本，只有真實的紀錄」，但卻「一舉擊碎了美國對中國的抹黑宣傳」，「美國花16億美元的反華宣傳，被一個年輕人幹翻了」。

不過，香港作家馮晞乾則在臉書撰文質疑，中國政府怎可能允許一大群民眾追著一個美國人做直播？「Speed」顯然成了「說好中國故事」的大外宣功臣。

「甲亢哥」（左下）2日現身重慶魁星樓、下浩裡老街等地直播，吸引大批民眾圍觀。（中...
「甲亢哥」（左下）2日現身重慶魁星樓、下浩裡老街等地直播，吸引大批民眾圍觀。（中新社）

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