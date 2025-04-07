外媒：中催生「沒美國的半全球化」 恐贏面子輸裡子

川普被拍到手持「紐約郵報」，似乎正閱讀有關中國的報導。（美聯社）

川普 政府關稅 大棒打向全球，中國率先反擊，外媒分析，川普反覆無常的政策，可能為北京創造進一步拉攏區域國家及美國盟友的戰略機會，未來可能出現「沒有美國的半全球化」的局面。但也有評論認為，中國若不能藉此達到「母雞帶小雞」效應，恐會「贏了面子，輸了裡子」。

新加坡 「聯合早報」引述新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院高級研究員黎良福分析，如果美國加徵關稅迅猛勢頭持續，部分歐洲國家、日韓等美國盟友會更願意與中國改善關係。但由於地緣政治矛盾，貿易增長空間較小。相對而言，中國更容易在東協發揮影響力，雙方長期來互為最大貿易夥伴。

黎良福判斷，隨著中國和美國以外的國家加強貿易往來，全球各區域組織增進內部經貿聯繫，將不排除未來可能出現「美國退居二線的貿易全球化」的局面。

中國人民大學歐盟研究中心主任王義桅認為，受美國高關稅撞擊的國家，特別是小國，將被迫「抱團」並與較大經濟體加強經貿往來，當國際支付體系也加速推進去美元化時，可能形成一個「沒有美國的半全球化」進程。

王義桅評估，東協成員國或將各自加強與中國的雙邊貿易，區域合作也將加速提升，「中國─東協自由貿易協定」3.0版可能加快簽署和落實，「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）合作也可能深化；歐洲方面，歐盟仍比較親美，中國可以爭取個別國家支持。

王義桅也表示，在安全議題之上，與美國結盟或靠向美國的國家不會鬆動，但有可能會在非傳統安全領域與中國加強合作，例如跨境電商涉及的數據跨境流動等。

另據法廣引述德國「柏林晨報」分析認為，川普似乎失算了，川普以居高臨下態度向中國政府提出以同意出售TikTok換取降低關稅談判，但中國無視這一提議並予以反擊，川普無意中給予中國領導層巨大的支持，提升中國的地位，中國意識到了機遇並希望藉機找到新盟友。

比如日本、南韓和中國這三國本來因各種歷史問題難結盟，但川普的關稅讓中國得到打造新聯盟的可能。從八年美中貿易戰來看，美國愈給中國人設置障礙，就愈能激發中國人的愛國熱情和韌性，華為、比亞迪和DeepSeek的成功已證明，中國有可能成為關稅大戰的贏家。

也有評論認為，如果較多國家選擇向美國對等關稅低頭，或與美國談判後取得降低關稅進展，那麼中國率先出頭欲達到「母雞帶小雞」和他國聯手對抗美國的目的不僅無法達成，可能反倒使其經濟面臨更大失血，在這一波關稅戰中「贏了面子，輸了裡子」。