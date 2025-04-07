降依賴、尋替代 中反制美農產有底氣 月內兩次加稅反擊

美國農產品如黃豆玉米等售價，恐會被美中關稅戰波及。（路透）

針對川普政府宣布實施「對等關稅 」，中國多部門4日宣布對原產於美國的所有進口商品，加徵34%關稅。這意味著中國對美國農產品進口關稅同步提高34%，這已是一個月內中國第二次對美國農產品加徵關稅，有測算顯示，經過一個月內兩次加稅，中國對美國的玉米、小麥及大豆、豬肉等在內的農產品累計加徵關稅幅度達49%或44%。作為農產品消費大國，中國底氣何來？專家分析指出，中國對美國農產品依賴度已大幅下降，並已找到多元穩定的進口替代或國產替代，後續相關領域仍具備加稅和升級反制的空間。

香港文匯報綜合央視及財經雜誌報導，按照3月4日國務院 關稅稅則委員會發布的相關加徵關稅公告，中國已從3月10日起對原產於美國的部分農產品加徵關稅。具體而言，中國對從美國進口的雞肉、小麥、玉米、棉花等29類商品加徵15%關稅，另對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品等711類農產品加徵10%關稅。疊加4月4日新關稅政策，以上多類產品的關稅，將累計加徵至49%或44%。

作為農產品消費大國，中國能採取此類措施進行反制的底氣，首先是近年來在境內採取保護耕地、良種良法等手段不斷提高相關農產品產量。2024年，中國的糧食畝產比上年提高5.1公斤、增長1.3%，糧食單產提升對增產的貢獻超過八成。在此基礎上，中國農產品進口渠道多元化戰略持續推進，其全球農業貿易重心也呈現向南美轉移趨勢。

與此同時，中美農產品貿易在中國農產品整體貿易中占比明顯下降。中國海關統計，2024年中美農產品貿易總額為398.7億美元，同比下降7.2%，只占中國農產品貿易總額12.5%。其中，中國對美國的農產品出口總額為123.4億美元，同比增長22.3%，占中國農產品出口總額12%，美國是中國農產品的第一大出口市場。而中國自美進口農產品總額為275.3億美元，同比則下降了16.3%，占中國農產品進口總額12.8%。一增一減之下，中國對美國農產品進口的依賴度進一步降低。

而且，隨著不斷擴展農產品進口渠道，中國從美國進口相關農產品數量占國內消費比率大多較低，且已有較多元且穩定的替代來源，例如，巴西、澳洲 、阿根廷已成替代國。