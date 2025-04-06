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川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

歐美現萬人反川普遊行 抗議激進關稅嗆「把手拿開」

WSJ：4千億輸美產品將轉銷 「中國製造的海嘯」要來了

中國新聞組／北京6日電
川普祭出高關稅，有分析指高達4000億美元的中國商品將轉向其他市場。圖為安徽省一家光伏面板生產企業車間。（ 新華社）
川普祭出高關稅，有分析指高達4000億美元的中國商品將轉向其他市場。圖為安徽省一家光伏面板生產企業車間。（ 新華社）

美國總統川普日前宣布對等關稅稅率，分析稱中國輸美商品關稅稅率目前累積約近70%。華爾街日報（WSJ）引述經濟學家表示，高關稅可能導致部分原本輸美、價值4000億美元的中國商品改傾銷到其他國家，形成「中國製造」海嘯，加劇與其他國家的緊張關係。

華爾街日報3日報導，川普日前宣布對中國加徵34%對等關稅，加上今年2月及3月共加徵的20%關稅以及拜登政府及川普第一個任期向中國徵收的關稅，中國輸美商品關稅目前約近70%。

報導引述經濟學家評估說，川普對中國徵收巨額對等關稅，可能會給全球經濟帶來新問題，就是價值4000億美元的中國商品會尋找新市場；高關稅可能導致部分輸往美國的中國商品轉移到其他市場，加劇多個國家正在應對的「中國衝擊」（China Shock）。

報導表示，2024年美國從中國進口約4400億美元的商品 ；2023年美國進口的鋼鐵產品1/5來自中國、進口的電子產品超過1/4來自中國、進口的鞋類1/3來自中國、進口的玩具3/4來自中國。另美國91%的雨傘從中國進口。

報導表示，中國出口近年激增已加劇中國與世界主要經濟體間的緊張關係，中國出口商若將原本輸往美國的商品轉移到其他國家，可能會加劇這種緊張關係。

自從川普2018年發起貿易戰以來，不同國家已對中國祭出近500項反傾銷裁決和調查。經濟學家警告，這種骨牌效應凸顯了貿易戰升級的速度之快，隨著各國祭出報復性措施，各國紛紛築起貿易壁壘，將有更多國家被捲入其中。長期研究全球貿易的北京大學金融學教授白提斯（Michael Pettis）表示，「真正的火藥味還沒開始呢。」

其他國家要承接原本流向美國這個龐大市場的中國出口量，將會相當困難。

華盛頓智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）研究員、美國財政部前官員塞瑟（Brad Setser）表示，「在美國提高關稅的情況下，根本沒有其他大型市場能輕易吸收中國龐大的製造產能。」

經濟學家指出，緩解貿易緊張的其中一個方法，是中國應該加大國內支出，也就是「賣給中國人」，如此一來，不僅可以吸收中國的工業產能，也能增加中國從其他國家進口的需求。

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