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2成收入來自中國 美企杜邦列中國反壟斷調查對象

記者陳湘瑾／綜合報導
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杜邦去年參加第七屆進博會。（取材自杜邦公司微信公眾號）
杜邦去年參加第七屆進博會。（取材自杜邦公司微信公眾號）

為應對美國2日發布的對等關稅措施，中國多個部門在4日晚間公布多項反擊措施後，中國市場監管總局又在同日稍晚公布，對美國化工公司杜邦立案進行反壟斷調查，這是自2月中國反制美國關稅政策時宣布調查Google後，另一反壟斷調查對象。

中國市場監管總局4日宣布，因杜邦中國集團有限公司涉嫌違反「中華人民共和國反壟斷法」，市場監管總局依法對杜邦中國集團有限公司開展立案調查。

杜邦中國官網顯示，其重要產品包括面料、纖維與無紡布、包裝材料和解決方案、太陽能解決方案、個人防護裝備、水溶液、建築解決方案，涉及汽車、建築、能源、政府與公共部門、軍用、執法、包裝與印刷等多個領域。

綜合港媒報導，美國杜邦公司於1988年在深圳註冊成立「杜邦中國集團有限公司」，成為中國第一間由外商全資擁有的投資公司，之後杜邦在中國建立39家獨資及合資企業，擁有員工約6000人，在中國總投資額逾8億美元。

此外，中國也是杜邦重要的收入來源之一。據杜邦2024年財務報告，中國是公司繼美國以外第二大收入來源地，2022年至24年間，杜邦中國區收益貢獻為27.44億、22.06億和23.45億美元，占集團同期收入21%、18%、19%。

杜邦全球副總裁兼杜邦亞太區總裁、上海浦東外商投資企業協會會長張毅去年11月接受「國際金融報」專訪時表示，杜邦著眼於新質生產力下的新機遇，將持續加大在中國業務投入，他稱，杜邦非常看好中國的市場潛力和產業聚集優勢，特別是在新能源汽車、電子科技、水處理、高端製造、安全防護以及醫療健康等領域，也在積極關注和評估相關的投資和合作機會。

關稅 張毅 華人

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