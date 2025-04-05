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中國為何能火速反制川普關稅？ 官媒發文：釋放3訊息

中國新聞組／北京6日電
中國為因應美國施加對等關稅措施，已發布多項反制措施。（美聯社）
中國為因應美國施加對等關稅措施，已發布多項反制措施。（美聯社）

美國總統川普宣布對多國加徵關稅，對中國稅率達34%，中國罕見一天後就迅速祭出多項反制措施。中國官媒5日齊發文指出，中國能堅決有力開出反制第一槍，意味著中方已提前做好了充分準備，對美反制工具充足，並讓全世界看看「打得一拳開，免得百拳來」的鬥爭策略，只有團結才能保護自身權益。這次反制也釋放了三個信息：中國不怕，中國有辦法，美國必須改。

中國官媒5日陸續發文說明此次為何迅速且果斷的反擊。央視旗下「玉淵譚天」引述對外經濟貿易大學教授崔凡表示，這意味著中方已經提前做好了充分準備，對美反制的工具和措施充足，且經歷了八年中美之間持續的貿易摩擦，中國經貿領域的韌性也更強。「一帶一路」等國內國際雙循環也讓企業有了更多元的市場選擇，都是應對美國貿易戰更為從容的原因。 

此外，美國對全球貿易夥伴加徵對等關稅後，很多國家醞釀反制，有些國家仍在試探甚至急於妥協。實際上，美國這種史無前例的做法意在顛覆以WTO為核心的全球自由貿易體系的企圖，是典型的單邊霸凌。中國堅決、迅速地反制，在向受威脅的全球經濟體傳遞，只有互相進一步深化合作、擴大開放，維護全球自由貿易規則和秩序，才能真正保護自身權益。

新華社旗下「牛彈琴」發文指出，中國此次強硬反制，釋放了三個清晰信號。

一是「中國不怕」。川普兩度對中國加稅，中國商品赴美至少面臨54%的關稅，中國已保持了足夠的克制和耐心，這一次又是34%，是可忍孰不可忍。伸頭是一刀，縮頭也是一刀。那就堂堂正正表明中國的明確態度：「現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的」。

二是「中國有辦法」。貿易戰的結果肯定是兩敗俱傷。但美國有些人就是認為自己能全贏。那就必須讓他們知道，殺敵800，但自損可能1000。「打得一拳開，免得百拳來。讓全世界也看一看，怎麼對自己更有利」。

三是「美國必須改」。川普其實很想談，對等關稅就是他極限施壓然後有所恩惠的「談判藝術」，他也怕各國集體報復，還宣稱「我們的政策永遠不會改變」。「色厲內荏」，川普愈強調這一點，他心裡就愈清楚，美國玩不下去，最終不得不改變。

文中並指出，中方反制的時間「巧合」在A股不開盤但歐美股市正常交易的清明節假期，因此中國反制消息一出來，歐美股市立刻都跌成了狗。此役是一場偉大的博弈，如果這就是中國發展過程中必然要面臨的劫，那就必須勇敢面對。堅決做好自己的事情，中國又何懼之有？

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