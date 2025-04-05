繼南韓後 東南亞遊客「扎堆」虎跳峽 「訂單排到十一」

虎跳峽景區「外國人比中國人還多」。（取材自中新經緯／受訪者供圖）

雲南徒步路線虎跳峽景區被眾多攻略描述為「外國人比中國人還多」，是不少外國遊客中國行的首站；近年虎跳峽成為東南亞 遊客「新寵」，遊客接待數量同比翻番。預計今年清明假期期間中外遊客日均接待量將達2000人，當地客棧更表示「訂單排到十一國慶假期」。

Halfway客棧是虎跳峽高路徒步最早的客棧，中新經緯報導，客棧老闆馮叔透露，很多年以前客棧的客人全部都是外國人，2019年也依然是外國徒步者居多，其中歐美占35%，南韓 50%，中國遊客僅10%。馮叔表示，「中途客棧將近120個床位，每天都是滿房，目前房間已預訂到十一國慶假期。」

虎跳峽徒步路線最開始的起點為橋頭鎮(現名虎跳峽鎮)，以大具鄉(下虎跳峽)為終點，虎跳峽景區相關負責人表示，虎跳峽在早期，憑藉獨特壯美的峽谷景觀，吸引來自南韓、美國及歐洲國家的戶外運動愛好者與徒步探險者，透過口耳相傳，點燃虎跳峽在全球徒步愛好者群體中的熱度。

當地徒步嚮導山裡(化名)說，虎跳峽在海外廣為人知還得追溯到20世紀二、三十年代；一名美籍奧地利探險家約瑟夫·洛克赴中國遊歷，1931年徒步穿越虎跳峽，回去後將所見撰寫成文，相關內容被英國作家詹姆斯·希爾頓作為靈感，創作影響深遠的長篇小說《消失的地平線》，從此虎跳峽徒步成為風潮。

來虎跳峽的外國遊客中，南韓遊客可謂「聲勢浩大」，據報導，南韓遊客表示，「韓國人喜歡去虎跳峽，最主要的原因是看了韓綜『新西遊記』。」除了南韓，虎跳峽的東南亞遊客數量也不斷增長。