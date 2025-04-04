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美國加徵關稅後首發聲 中國駐美使館籲：糾正錯誤作法

記者廖士鋒／即時報導
美國對各國加徵關稅引起不少反彈，中國駐美國大使館發言人強調對此堅決反對，將採取必要措施堅定維護自身正當利益，並呼籲美方「糾正錯誤做法」。圖為中國駐美使館建築。（取材自中國駐美國大使館官網）
美國對各國加徵關稅引起不少反彈，中國駐美國大使館發言人強調對此堅決反對，將採取必要措施堅定維護自身正當利益，並呼籲美方「糾正錯誤做法」。圖為中國駐美使館建築。（取材自中國駐美國大使館官網）

川普總統4月2日發布行政令，宣布對主要交易夥伴加徵「對等關稅」，對中國（包括香港、澳門）加徵34%關稅，中國駐美大使館發言人4日發聲回應，稱對此堅決反對，將採取必要措施堅定維護自身正當利益，並呼籲美方「糾正錯誤做法」。

中國駐美使館微信公眾號消息，該使館發言人指出，美方打著「對等」的幌子，對包括中國在內的多國輸美產品加徵關稅，嚴重違反世貿組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制。中國「對此堅決反對，將採取必要措施堅定維護自身正當利益」。

發言人指，美方聲稱自己在國際貿易中吃了虧，以所謂「對等」為由提高對所有交易夥伴的關稅，這種做法罔顧多年來多邊貿易談判達成的利益平衡結果，也無視美方長期從國際貿易中大量獲利的事實。美方做法是典型的單邊霸凌主義，對此很多交易夥伴已經表達強烈不滿和明確反對。

最後發言人提到中國多次強調，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。「敦促美方糾正錯誤做法，以平等、尊重、互惠的方式同包括中國在內的世界各國磋商解決貿易分歧」。

除了中國駐美使館發言人外，中國駐加拿大使館發言人也於3日深夜發表談話指出，中國對此堅決反對，將採取必要措施堅定維護自身正當利益。發言人強調美國加徵關稅的做法罔顧多年來多邊貿易談判達成的利益平衡結果，也無視美方長期從國際貿易中大量獲利的事實。

該發言人指出，中國敦促美方立即取消單邊關稅措施，與交易夥伴通過平等對話妥善解決分歧。中國願同加拿大在內的各國一道，堅定捍衛多邊主義和多邊貿易體制，持續推動普惠包容的經濟全球化，維護全球貿易體系穩定。

中國駐英國大使鄭澤光4月3日在倫敦出席人民幣綠色主權債券發行儀式以及湖南省文化旅遊推介會時，對美方的加稅指出，美方打著「對等」的幌子，將關稅武器化，向有關國家及地區加徵高關稅，嚴重違反世貿組織規則，嚴重破壞多邊貿易體系，嚴重損害各方利益。中國堅決反對美方對中國加徵關稅，將堅決採取反制措施維護自身利益。他並指，當前形勢下，國際社會應加強合作，攜手反對美國單邊主義、保護主義和貿易霸凌做法，共同維護全球貿易體系穩定。

關稅 大使館 加拿大

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