外媒：川普「關」刀揮向中國 其實是送習近平大禮？

川普出重手，彭博表示「中國出口被火箭炮打到」，前景不妙。示意圖。（路透）

美國總統川普 2日宣布對中國再加徵34％對等關稅 ，外媒分析，川普這次還打擊了北京延伸供應鏈，勢必再次重創中國出口引擎，衝擊堪比火箭砲等級，恐使中國經濟成長率被砍半，經濟被拖累程度超2018年貿易戰。也有分析認為這反而是川普送給中國領導人習近平 的一份禮物，因川普愈瘋狂，習近平塑造的「穩定」人設就愈能吸引更多國家接近中國。

美國總統川普2日宣布對等關稅政策，將對中國課徵34%關稅。中國商務部、外交部均表示對此堅決反對，將堅決採取反制措施維護自身權益。

彭博資訊指出，若加上川普上次執政平均13％關稅，中國輸美產品平均稅率將達67％。中國經濟學家認為，這勢必將再次重創中國的出口引擎，衝擊更甚於川普的第一任期。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強估算，由此而來的中國經濟增長最終拖累將超過2018年—2019年那波貿易戰。報導並引述彭博資訊經濟分析師指出，「如果對川普之前對中國加徵的20%關稅是對美中貿易的一記重拳，那麼最新行動就是火箭炮」。

麥格理集團去年估計，如果美國對中國關稅達到60％，中國GDP增速可能減少二個百分點；瑞銀則預測中國經濟成長率減半。

尤其，川普此次還對越南、寮國及柬埔寨課徵46％至49％重稅。川普SPI資產管理公司策略師殷尼斯說，這是「對北京延伸供應鏈的全面打擊」，意在「透過關稅戰進行戰略圍堵」。

寮國與柬埔寨為區域最貧窮的國家之一，在供應鏈上高度依賴中國投資，高關稅將對兩國產生重大影響。中國原是越南最大貿易夥伴，川普在2018年對中國課徵關稅，導致部分企業選擇將製造業移至越南，讓越南對美國出口增加。

財新網報導，野村中國首席經濟學家陸挺認為，由於難評估經濟損失，中國可能保持觀望並制定應急計畫，採取各種措施刺激內需，以抵消對出口潛在損害。中國人民銀行可能會在二季度開始新一輪貨幣寬鬆政策。中央還可能加大推動房地產止跌回升的力度。

不過，BBC（英國廣播公司）報導認為，川普此舉也可能成為送給中國國家主席習近平的一份禮物。習近平正將中國描繪為自由貿易擁護者與多邊機構支持者，並將中方與被視為自由貿易破壞者的美方相較。中國試圖塑造川普領導下的美國等於混亂、破壞貿易與利己國家，習近平領導下的中國等於穩定、自由貿易和全球合作。

人們可能質疑中共對世界現狀的解讀，但每當川普採取像是2日宣布的「解放日」舉措時，就讓習近平的宣傳更容易傳遞。BBC說，經濟需求可能吸引許多國家更接近習近平的中國，進一步遠離川普的美國。