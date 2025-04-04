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美34%關稅來襲 義烏商家：沒啥大不了，就漲價

中國新聞組／北京4日電
中國出口重鎮義烏對美國加徵關稅的政策不以為意，聲稱他們早已做好減潤與轉嫁成本的準備。圖為義烏商家經營店鋪。（取材自人民網）
中國出口重鎮義烏對美國加徵關稅的政策不以為意，聲稱他們早已做好減潤與轉嫁成本的準備。圖為義烏商家經營店鋪。（取材自人民網）

美國總統川普2日宣布最新一波全面關稅戰，對中國課稅34%。美媒實地走訪中國製造商品集散地義烏，聽取商家想法。有商家表示，他們仍期待在美國銷售產品，他們也同意承擔美國客戶要求的新關稅。商家說，「成本增加了，我就會相應地提高價格」。

環球網引述美國全國公共廣播電台報導，中國浙江省的義烏國際商貿城是個大型批發市場，是數百萬中製制製造品的集散地。這裡是美國商店或家中常見小商品的來源地，比如髮夾、塑料玩具、鍋碗瓢盆等。這些產品均由義烏附近地區的工廠生產，再運來義烏，然後很快被發往世界各地。

2000年就來到義烏的王楠營批發商店，店裡掛著鐵鍬、鋸子、水平儀等，能在五金店找到的金屬製品這裡都有。

即使美國加徵關稅，她依然期待在美國銷售更多工具產品。她說，美國客戶需要工具，願意多付一點錢。她的目標是改進包裝，而非降低價格。

報導說，2011年與丈夫到義烏開店的妮可·張銷售髮夾和爪夾，她有一個裝滿產品的倉庫，還擁有自己的工廠。張女士說，美國客戶提出要她分擔一半的關稅。她正試著和對方協商，「也許可以拿出2%或3%的利潤分擔關稅」。

33歲的老闆曾浩有4000台打印機，每周7天、每天24小時都在運轉生產塑料玩具。曾浩的產品銷往世界各地，包括美國。有美國客戶要求他承擔一半新關稅，他同意了。他說：「成本增加了，我就會相應地提高價格，沒什麼大不了的。」

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