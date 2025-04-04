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主權信用評級被降至「A」 中批惠譽有失偏頗

記者謝守真／綜合報導

國際信評機構惠譽昨天發布報告，決定將中國主權信用評級「A+」調降至「A」。對此，中國財政部回應表示，惠譽下調其主權信用評級是有失偏頗的，不能充分客觀反映中國的實際情況和國際市場對中國經濟回升向好的一致認知，對此中方不予認可。

惠譽在去年5月就將中國「A+」的主權評級展望從「穩定」下調至「負面」，理由是中國共財政風險增加。今年3月5日惠譽在其官網又發布對中國出口信用保險公司（中國信保）的保險公司財務實力評級為A+，展望「負面」，中國主權評級的展望亦為「負面」。

其他信評機構方面，標普在去年6月發布報告，維持中國「A+」評級及「穩定」展望；穆迪去年7月也維持中國「A1」評級。

中國財政部有關負責人回應稱，本次復評過程中，中方與惠譽評級團隊進行大量深入溝通，惠譽方面雖承認中國較其他同評級經濟體具有更為穩健的經濟增長前景和全球貿易關鍵地位，但其固守原有的評級方法，下調中國主權信用評級是有失偏頗的，不能充分客觀反映中國的實際情況和國際市場對中國經濟回升向好的一致認知。

該名負責人強調，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，經濟高質量發展大勢也沒有變。去年，國內生產總值為人民幣134.9兆元、增長5%，增速居世界主要經濟體前列。

惠譽 財政部 保險

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