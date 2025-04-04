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美取消小額包裹免稅 中方堅決反對、拼多多砸錢「啃硬骨頭」

中國新聞組／北京4日電
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中國跨境電商平台拼多多3日宣布，將投入1000億元人民幣，助推平台商家新質轉型升級。（路透）
中國跨境電商平台拼多多3日宣布，將投入1000億元人民幣，助推平台商家新質轉型升級。（路透）

美國總統川普2日簽署行政命令，除了對中國課徵34%新關稅，並宣布5月2日起，取消自中國、香港小額包裹豁免關稅措施。對此，中國快遞協會發出嚴正聲明，堅決反對美方錯誤做法。跨境電商平台「拼多多」則是同天宣布，投入1000億元人民幣(約137億美元)補貼商家，「平台敢於犧牲，敢於啃硬骨頭」。此前，川普曾於2月1日簽署行政命令，取消小額貨物關稅豁免，但數日後撤回。

財聯社報導，中國快遞協會代表中國的郵政、快遞企業，對此表示堅決反對。協會聲明指出，希望美方能夠糾正錯誤做法，採取必要措施，為跨境電商和國際寄遞發展營造公平、可預期的政策環境。協會希望通過中美雙方郵政、快遞企業的良好合作，繼續為美國消費者獲取心儀的商品提供更穩定、更便利的國際寄遞渠道。

另外，為應對商家將增加的物流成本，拼多多「商家權益保護委員會」3日宣布，將推出重磅惠商計畫「千億扶持」，未來3年內擬投入資金、流量等資源超過人民幣1000億元，加碼高質量電商生態建設，助推平台商家新質轉型升級，全力構建用戶、商家及平台多方共贏的商業生態。

拼多多執行長趙佳臻稱，此次千億扶持是真金白銀的投入，不喊口號，只動真格，「我們篤定於高質量發展戰略，消費者和商家的利益要先於平台利益，平台敢於犧牲，敢於啃硬骨頭」，「公司從我到下面的每個部門、每個員工都要上下一心，力出一孔，這也是未來幾年拼多多能否開創新局面的關鍵所在。」

財新網指出，美國取消小額包裹豁免關稅措施，對SHEIN（希音）、拼多多旗下的Temu、阿里旗下的全球速賣通，和TikTok Shop為代表的中國跨境電商平台都會深受影響。這些平台採用全托管方式，從諸多中小賣家手中，以小件包裹方式直接向海外買家發貨，且因此迅速崛起。

近年來，通過免稅途徑進入美國的包裹數量激增，去年達到近14億件。目前，進入美國的所有包裹中，9成以上為小額包裹，其中約6成來自中國。

美國取消自中國、香港小額包裹豁免關稅措施引發關注，圖為運輸中的包裹。（取材自上觀...
美國取消自中國、香港小額包裹豁免關稅措施引發關注，圖為運輸中的包裹。（取材自上觀新聞 ）

拼多多 關稅 電商

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