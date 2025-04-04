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美國取消小額包裹免稅措施 中國多個協會聲明反對

記者廖士鋒／即時報導
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中國快遞協會等多個行業協會發聲明批評美國取消對中國、香港的小額包裹免稅措施。圖為中國郵政。（新華社）
中國快遞協會等多個行業協會發聲明批評美國取消對中國、香港的小額包裹免稅措施。圖為中國郵政。（新華社）

總統川普簽署行政命令，宣布從5月2日起，取消自中國、香港800美元以下小額包裹的免稅措施，此舉自3日晚間開始，受到中國多個協會發聲明批評與反對。

央視新聞報導，中國中國紡織工業聯合4月4日發表聲明稱，中國紡織產業界對美國通過其國內行政措施破壞國際供應鏈秩序、提高貿易成本等霸權行為予以強烈譴責和堅決反對。聲明表示，小額包裹關稅豁免政策是國際通行的便利化措施。美方無視實際，最終將損害包括美國企業和消費者在內的各方利益。

聲明強調，跨境電商及小額包裹惠及數百萬美國中小商戶和普通家庭。美方這種損人不利己的行為不可理喻。最後聲明提到支持中國政府採取有力措施，堅決維護國家主權、安全和發展利益，堅決維護我國相關產業鏈的正當權益。

同日，中國輕工業聯合會則發出聲明提到，此次美方取消小額包裹免稅政策，是明顯害人害己的行為，最終損害包括美國在內的各方利益。強烈要求美國政府尊重市場規律，正視民眾需求，停止錯誤做法。中國輕工行業有信心直面風雨挑戰，以更高品質的產品、更加創新的商業模式，繼續服務包括美國人民在內的全球人民美好生活需要。

而中國快遞協會於3日發表嚴正聲明，代表中國的郵政、快遞企業，對此表示堅決反對，強調希望美方能夠糾正錯誤做法，採取必要措施，為跨境電商和國際寄遞發展營造公平、可預期的政策環境；希望通過中美雙方郵政、快遞企業的良好合作，繼續為美國消費者獲取心儀的商品提供更穩定、更便利的國際寄遞管道。

對於美國取消中國、香港小額包裹的免稅，香港特區發言人3日回應指出，美國多次「單方面朝令夕改」，香港郵政要求美國郵政機關盡快釐清，不應對市民帶來不便，香港郵政會由現在至5月2日，暫時維持寄件美國的郵遞服務，但「不會代收所謂關稅」。

美國郵政 香港 關稅

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